Cât poate să reziste o mamă vitregă la „fiţele“ copilului

Cât poate să reziste o mamă vitregă la „fițele“ copilului

Reproșuri, reproșuri, nazuri, fițe… cât e ziua de mare, din partea copilului vitreg. Din fericire, exact reproșurile o pot ajutape mama „de împrumut“ să descopere nevoile emoționale ale copilului și să scurteze drumul până la inima lui.În general, mai ales în perioada de acomodare, dacă răbdare nu e, nimic nu se anunță de bun augur în relația copil-mamă vitregă, spune psihologul Speranța Băcană. Nici nu se poate altfel în împrejurări atât de delicate, când familiile se restructurează fie în urma unui divorț, fie a decesului unuia dintre parteneri. Or, ambele situații fiind extrem de traumatizante mai ales pentru copilul care se trezește cu o nouă mamă la ușă, gestionarea lor presupune o atitudine răbdătoare, caldă, neobosită din partea femeii care încearcă să ia locul mamei adevărate. „Eu înțeleg că un copil care și-a pierdut mama în condiții tragice n-are cum să te primească cu brațele deschise. Toată lumea spune că dacă am răbdare, până la urmă o să înțeleagă că îi vreau numai binele. Dar au trecut doi ani de când m-am căsătorit cu tatăl ei, iar fetița are acum nouă ani, nu mai e chiar așa de mică să facă numai fițe, să mă jignească toată ziua și să-mi reproșeze că nu sunt în stare să fac nimic bun, ca mama ei și că pot să mă dau și peste cap, n-o să fiu mama ei niciodată. Nu e zi în care să nu-mi spună să plec. Mă gândesc la viitorul ei, încerc s-o disciplinez, că face numai tâmpenii, dar sare la gâtul meu. Partea rea e că soțul îi dă și ei dreptate, și mie, dar în secret…. Chiar vreau să fie bine, mai ales că e fetiță, dar nu prea-mi iese, am obosit... Îmi pun speranța în sfaturile psihologului”.Reproșurile, sub lupăSubiectul este extrem de complex, iar psihologul încearcă să sintetizeze pe cât posibil și să vizeze punctele atinse de cititoarea noastră, care se plânge că nu mai poate suporta ploaia de reproșuri și obrăzniciile venite din partea copilului. În realitate, femeia ar trebui să privească aceste reproșuri ca pe o oportunitate de a descoperi ce nevoi emoționale ascunde fetița. Iar dacă va ști să le intuiască și apoi, să le rezolve cu răbdare, căldură și delicatețe, drumul către inimioara ei nu va mai fi atât de anevoios. Nimeni nu spune că este ușor să intervii în viața unui copil care nu este al tău, să-i conferi siguranță și avânt, așa cum nicio mamă naturală poate că nu reușește întotdeauna. Apoi, nici nu este nevoie ca mama vitregă să-și dorească locul mamei naturale, să forțeze limitele autorității, căci astfel se va îndepărta și mai mult de copil: „Sunt multe femei care, teoretic, își doresc să fie mame bune pentru copiii soților, să-i iubească la fel de mult ca pe ai lor, dar nu suportă la nesfârșit respingerea și fac pasul înapoi. Pentru a nu se ajunge aici, trebuie respectate niște reguli” - adaugă psihologul.Reguli pentru toată familiaȘi când se referă la reguli, psihologul atrage atenția că e vorba de reguli pentru toți cei din jurul copilului. Așadar, ca orice adult care trăiește sub același acoperiș, și copiii, fete sau băieți, vitregi sau naturali, trebuie să respecte aceleași reguli de viață. În acest sens, este datoria noului cuplu și nu doar a mamei vitrege, de a le trasa copiilor aceste norme ca pe o disciplină a casei, și nu ale unei singure persoane. Pe de altă parte, când este vorba de decizii care implică educația, sănătatea, modificarea look-ului și tot felul de alte lucruri din relația părinte vitreg-copil, deciziile nu pot fi luate fără a consulta și părintele natural. La rândul lor, și copiii au nevoie de repere sănătoase pentru a adopta atitudini corecte în viață și a evita derapajele de comportament. Însă, aceste corecții nu trebuie făcute cu violență, din cauză că vor fi percepute ca niște intenții rele. În plus, oricât de sensibilă ar fi situația, este mult mai rău pentru un copil să crească lângă un adult care nu-i fixează niciun fel de limite, decât lângă cineva care uneori poate exagera în anumite decizii, care se vor dovedi corecte pentru dezvoltarea normală a copilului.Concluzia psihologului: Dacă după o perioadă, oricât de tumultuoasă, ținut mereu aproape, copilul tot nu va înțelege că este iubit cu adevărat și de mama vitregă și nu își va schimba atitudinea, cuplul respectiv ar trebui să ceară ajutorul unor specialiști, căci tensiunea din familie face rău tuturor.