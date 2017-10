Cât mai costă curăţenia profesională de Paşti, la Constanţa

Cât mai costă curățenia profesională de Paști, la Constanța

Firmele constănțene de curățenie au tarife negociabile, în funcție de mărimea suprafețelor, gradul de murdărie, ritmicitatea lucrărilor etc., dispun de angajați cu aviz medical periodic și cazier verificat, sunt asigurate împotriva daunelor provocate în timpul muncii, iar pentru suprafețele mari acordă și discount-uri de până la 50 la sută.An de an, sărbătorile pascale vin la pachet cu tradiționala curățenie de primăvară. Este perioada în care gospodinele sunt ocupate până peste cap. Celor care nu mai au timp și pentru dereticatul de dinaintea Paștelui le vin în ajutor firmele de curățenie, care garantează pentru calitatea serviciilor, mizând pe produse și aparatură profesională. Oferta este variată, diverse fiind și serviciile oferite. Problema o constituie nu doar costurile, ci și teama unora că le-ar putea trece pragul persoane… dubioase: „Cine-mi garantează mie că oamenii care îmi intră în casă sunt de încredere sau nu suferă de vreo boală molipsitoare ascunsă? În ziua de azi, pentru un ban, omul muncește pe brânci până cade, altă soluție n-are!“ (Laura Turcu). „Tarifele firmelor de curățenie sunt bătute-n cuie? Mi se par cam mari, totuși...“ (Smaranda Onofrei).Pe ce dați banii?Firmele de curățenie execută lucrări pe raza orașului Constanța și în împrejurimi, la cererea clientului. De regulă, aceste servicii constau în șters praful de pe piesele de mobilier și echipamentele electronice cu soluții specifice, aspirare pardoseală, covoare, spălare pardoseală, ștergerea tocurilor de uși, ferestre, spălat geamuri, spălarea faianței din baie și bucătărie, ștergerea oglinzilor, curățarea obiectelor sanitare, curățarea bucătăriei etc. etc. Mai mult decât atât, puteți recurge la aceste servicii și pentru curățenia de după petreceri, după constructor, dar și pentru curățenia de întreținere (cu posibilitatea unor abonamente), pentru închirierea personalului de curățenie de care puteți avea nevoie la un moment dat. Iar lista poate continua…Prețurile sunt negociabileCât privește tarifele, acestea includ, de regulă, costul echipamentelor de lucru, al detergenților și soluțiilor, consumabilelor, forței de muncă, al supravegherii practicate în timpul desfășurării activității, pentru ca totul să decurgă în condiții de siguranță. Admi-nistratorul firmei „Roclean“, Alexandru Diaconu, ne-a prezentat tarifele de bază pentru curățenia generală, precizând că acestea pot fi mai mici sau mai mari, în funcție de situația de la fața locului. Astfel, pentru un apartament cu două camere de maximum 50 mp, va trebui să scoateți din buzunar 290 lei; pentru trei camere (maximum 75 mp) - 390 lei, iar pentru un apartament de patru camere (maximum 100 mp) - 490 lei, la care se adaugă și TVA.De la Flori Popa, administratorul firmei „Fox Cleaning“, am aflat că pentru serviciul de curățenie generală, tariful de pornire în cazul persoanelor fizice este de 4 lei/mp, iar pentru persoane juridice, de 3,5 lei/mp. Pentru curățarea mochetelor, a covoarelor, prețul este de 6,5 lei/mp, iar pentru curățarea tapițeriilor de mobilier, între 35 și 70 lei/buc.Cât privește prețurile practicate de o altă firmă de curățenie, „Blaur Clean“, tot din Constanța, potrivit administratorului acesteia, Adrian Blasiu, tarifele pentru un metru pătrat sunt de aproximativ 2-4 lei. Mai exact, pentru o garsonieră va trebui să plătiți 200 lei, pentru un apartament cu două camere, 250 lei; cu trei camere, 300 lei, cu patru camere, 350 lei, iar pentru o casă cu suprafața mai mică de 200 mp, va trebui să scoateți din buzunar 600 lei.Dacă aceste sume vi se par prea mari, alternativa ar fi menajerele care fac curățenie la domiciliu, pe care le puteți angaja tot prin intermediul firmelor de curățenie, pe exact ce perioadă doriți dumneavoastră.