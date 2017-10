Cât este indemnizaţia pentru creşterea copilului

Cât este indemnizația pentru creșterea copilului

„O persoană care se află în concediu creștere copil pe doi ani și vrea să se întoarcă la muncă după un an și jumătate, mai primește 500 de lei în plus? Mulțumiri pentru răspuns, Clara Ghinea”.v v vÎntr-adevăr, primirea acelui stimulent este determinată de tipul de concediu pentru care a optat mama. Însă, și în 2014, legislația permite mamelor să primească, drept indemnizație pentru creșterea copilului, 85% din media veniturilor nete înregistrate în anul anterior nașterii, precizează Mihaela Crivea, specialist în probleme de muncă. Însă, cum există două variante de concediu de creștere a copilului, mama poate alege să stea cu bebelușul un an acasă, situație în care va primi 85% din media veniturilor nete realizate în anul anterior nașterii, însă nu mai mult de 3.400 de lei pe lună, dar nici mai puțin de 600 de lei. Dacă se va întoarce la muncă înainte de expirarea concediului, va primi un stimulent de 500 de lei lunar, până când copilul împlinește doi ani.Cea de-a doua variantă îi permite mamei să stea în concediu de creștere a copilului doi ani. În acest caz, statul ia în considerare 85% din media veniturilor realizate de mamă în ultimele 12 luni, însă nu va oferi o indemnizație lunară mai mare de 1.200 de lei pe lună. În plus, dacă va reveni mai devreme decât a stabilit inițial la locul de muncă, nu va mai primi stimulentul de 500 de lei.Nivelul indemnizației lunare se majorează cu 600 de lei pentru fiecare copil născut dintr-o sarcină gemelară, de tripleți sau multipleți, începând cu al doilea copil provenit dintr-o astfel de naștere.