Cât de riscantă este o operaţie pentru diabetici

Medicul de gardă

Cât de riscantă este o operație pentru diabetici

„Pe mama o cam supără apendicita, însă este bolnavă de diabet și preferă s-o mai ducă pe picioare. Îi este frică de operație, a auzit că la diabetici rănile se închid greu sau deloc. Sunt abonată la Cuget Liber și m-am gândit că pot primi niște lămuriri prin această rubrică. Vă mulțumesc, cu stimă, Corina F.”.v v vDoamnă Corina, după cum ne-a explicat dr. Anca Sima, medic primar specialist în cadrul Homeomed, într-adevăr, nivelul crescut, timp îndelungat, al glicemiei, duce la o serie de modificări foarte importante la nivelul inimii, sistemului nervos, al vaselor perife-rice, ale rinichilor, dar și la nivelul pielii. Cât privește asocierea diabetului cu o afecțiune precum apendicita acută, aceasta, într-adevăr, impune o conduită adecvată specificului celor două afecțiuni. Totul, din cauză că acută este o inflamație a apendicelui care poate evolua spre alte complicații nedorite, mergând până la peritonită.Momentul optim al operației. Or, pentru ca temeri de genul celor pe care le-a expus cititoarea noastră să fie evitate, medicul precizează că este foarte important să se intervină chirurgical înainte de apariția complicațiilor, care sunt mai greu de tratat decât afecțiunea în sine. Iar, la diabetici, înainte de intervenția chirurgicală, se recomandă un consult complex, în scopul obținerii echilibrului nivelului glicemiei, cât și al celorlalte constante sangvine și numai după aceea se va interveni chirurgical. În plus, în funcție de rezultatele analizelor și de tipul diabetului de care suferă persoana ce trebuie supusă operației, se va stabili dieta și tratamentul. Medicul consideră însă că sunt inutile temerile privind cicatrizarea operației, dacă pacientul va fi monitorizat constant de specialiști.