Medicul de gardă

Cât de riscantă este biopsia hepatică

„Trebuie să fac o biopsie hepatică, iar cineva mi-a spus să am mare grijă la ce doctor merg, pentru că ei nu i-a reușit, au înțepat-o unde nu trebuia. Mi-e tare frică și aș vrea să știu dacă biopsia asta e ceva nesigur. Vă mulțumesc pentru înțelegere, Maria, 53 ani”.v v vMai întâi, dr. Iuliana Botezatu, medic specialist în cadrul Phoenix Eastern Medical Center, a considerat oportun să ne spună ce înseamnă, de fapt, biopsia hepatică. Este vorba despre o metodă de investigare a țesutului hepatic, care se face, în majoritatea cazurilor, sub anestezie locală, dar există și situații când nu se poate realiza sub anestezie locală. Iar scopul investigației este de a afla gradul de afectare al ficatului. Practic, biopsia se face prin înțeparea ficatului cu un ac destul de gros. Apoi, fragmentul de țesut care rămâne în ac va fi dus la serviciul de anatomie patologică, pentru efectuarea analizei microscopice.Importanța biopsiei. Specialiștii recomandă această investigație pentru a afla de ce leziuni hepatice este afectat ficatul, de multe ori, fiind unica metodă de a pune un diagnostic de certitudine în anumite afecțiuni ale ficatului.Riscuri. Deși este o metodă de investigare, totuși, biopsia hepatică nu poate fi aplicată pacienților care au tulburări de coagulare, pentru că riscă să producă o hemoragie, tulburări neurologice, modificări din cauza unor boli sau a unor traumatisme anterioare. Cât privește riscurile privind nereușita investigației sau înțeparea organelor vecine, pentru a fi evitate, de obicei, manevra se face prin control ecografic. Este însă dreptul pacientului să-și aleagă un specialist cât mai experimentat, pentru realizarea acestei investigații.