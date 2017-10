Cât de repede se poate înfia un copil la Constanţa

Cât de repede se poate înfia un copil la Constanța

Perioada premergătoare eliberării atestatului de persoană aptă să adopte un copil este de 120 de zile.Fără doar și poate, noua legislație privind regimul juridic al adopției a scurtat considerabil procedura. După cum ne-a explicat Roxana Onea, purtător de cuvânt în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului din Constanța, actuala legislație a introdus o serie de modificări ce vizează creșterea numărului de copii adoptabili, reducerea perioadei petrecute în sistemul de protecție, dar și responsabilizarea părinților naturali, a specialiștilor care lucrează în serviciile de adopție și a familiilor adoptive.De departe, însă, oful celor care doresc să adopte se referă la durata întregului proces premergător, pe care și-ar dori-o cât mai scurtă: „Aș vrea să știu cât durează ca să faci actele pentru înfiere și unde exact trebuie să mergi. Dacă, la ora asta, sunt cereri de înfiere, ca să-mi fac o idee cum stau lucrurile la Constanța și ce șanse am. Cu mulțumiri, Luminița Ion”. „Mă interesează fazele cele mai importante de înfiere, cine și cum stabilește dacă te potrivești cu copilul, ca părinte adoptiv și ce se întâmplă după ce primești atestatul?” (D. Manole). „Un copil născut din concubinaj, nerecunoscut de tată și lăsat la neamuri, poate să fie înfiat?” (Milena Ionescu).Acțiuni de deschidere a proceduriiȘi în acest an, constănțenii și-au manifestat intenția de a deveni părinți adoptivi. Astfel, potrivit purtătoarei de cuvânt a DGASPC, în primele trei luni scurse din acest an, s-a deschis procedura de adopție pentru un număr de 23 de copii. De precizat că micuții se află deja în sânul familiilor adoptatoare, în acea perioadă de 90 de zile premergătoare finalizării adopției. Cât privește numărul familiilor atestate de la începutul anului, situația este următoarea: 10 familii în ianuarie, 13 – în februarie, iar în martie, deja 5 familii au fost atestate. Încuviințări adopție. De asemenea, din totalul copiilor doriți spre adopție, pentru 15 procesul de înfiere este finalizat, adopția fiind declarată definitivă și irevocabilă.Etapele premergătoareCât privește etapele esențiale incluse în perioada premergătoare eliberării atestatului (care este de 120 de zile), acestea sunt: 1. Etapa de evaluare psihologică. 2. Faza de evaluare socială, respectiv desfă-șurarea anchetei în teren. 3. Așa-numita perioadă de cursare, interval de timp în care viitorii părinți adoptivi trebuie să învețe o serie de lucruri extrem de importante pentru noul statut.Referitor la adopția copilului născut în afara căsătoriei, pentru a se elimina adopțiile ilegale, a fost reglementată o condiție specială: filiația copilului față de tată trebuie confirmată prin rezultatul expertizei AND.Faza post atestareUn moment decisiv este cel de după eliberarea atestatului, când se comunică Oficiului Român pen-tru Adopții numele familiei/persoanei adoptatoare. Această evidență este necesară pentru că adoptatorii trebuie să figureze în registrul unic de la nivel național. Apoi, Oficiul Român pentru Adopții este cel care face potrivirea dintre familii și copii, aspect la care se referă una dintre cititoare. De precizat că această compatibilitate este stabilită în baza unor criterii (ca de exemplu: nevoile copilului, opțiunea familiei, vârstă, sex, etnie etc.).Ce este potrivirea teoreticăMai exact, pentru ca o persoană să poata fi considerată un potențial părinte potrivit pentru un anumit copil, legislația impune ca potrivirea teoretică să se facă printr-un soft, în funcție de mai multe criterii menționate de solicitanți în cererea de adopție. Totul, pentru a nu se mai lăsa un lucru atât de delicat, precum compatibilitatea, la latitudinea unui angajat, având în vedere că vechiul sistem permitea și abuzuri din partea salariaților, dar chiar și din partea familiilor adoptatoare privind modul de alegere a copiilor.InformațiiFamiliile sau persoanele care doresc să se ateste ca apte să adopte un copil se pot prezenta la biroul „Adopții”, care funcționează la sediul Direcției Generale de Asisteță Socială și Protecția Copilului din Constanța, din str. Decebal nr. 22. De aici pot obține și lista cu documentele necesare pentru constituirea dosarului de adopție.