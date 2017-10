Cât de periculos e să ai trigliceridele mărite

Ştire online publicată Joi, 04 Decembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Auzim adesea vorbindu-se despre importanța ținerii sub control a colesterolului care, dacă e în permanență mărit, favorizează riscul unor infarcte, accidente vasculare cerebrale etc. Însă, potrivit Click sănătate, și trigliceridele trebuie ținute sub control și monitorizate, din cauză că și ele sunt la fel de periculoase.Ce sunt triglicerideleSunt grăsimi formate din mai multe tipuri de acizi grai care se regăsesc în organismul uman, fie în sânge, fie în țesutul adipos. Sursa acestora este dată în mare parte de grăsimile din alimentele pe care le consumăm, 95% dintre toate grăsimile alimentare fiind trigliceride. Atunci când nivelul trigliceridelor crește peste nivelul de 150 mg/dl, apare afecțiunea numită hipertrigliceridemie (HTG). Potrivit prof. dr. Nicolae Hâncu, când trigliceridele se acumulează într-o cantitate mare în țesutul gras, apare obezitatea sau supraponderea, iar când se acumulează în cantitate mare în sânge, apare hipertrigliceridemia.Cauzele depășirii limitelor normaleAnumite obiceiuri de zi cu zi pot determina creșterea valorii trigliceridelor din sânge. De exemplu, o alimentație care conține grăsimi sau carbohidrați în exces, o viață sedentară, care nu include cel puțin 30 de minute de mișcare sau sport zilnic, contribuie la un nivel al trigliceridelor de peste 150 mg/dl – valoarea normală a acestora. De asemenea, consumul de alcool în cantități reduse, însă în mod repetat, precum și consumul de alimente din făină albă și cu mult zahăr, ne pot expune riscului de hipertrigliceridemie.SoluțiiSpecialiștii ne recomandă ca, zilnic, să încercăm să consumăm alimente care conțn grăsimi sănătoase, mono și polinesaturate. Câteva astfel de alimente sunt măslinele, fructele oleaginoase (nuci, alune, migdale, fistic) sau uleiul de rapiță. Totodată, acizii grași Omega-3, care se află în preparatele din pește, pot ajuta la echilibrarea valorii trigliceridelor.