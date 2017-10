Veterinarul pe recepție

Cât de periculoasă este turbarea câinilor?

„Impresia asta a mea este că, din cauza evenimentelor din ultimul timp cu urșii turbați, parcă e o isterie când auzim cuvântul turbare. Eu am și câine, și pisică, stau la curte și am început să fiu obsedat de subiectul turbare. Este posibil ca un câine care nu are toate vaccinurile să turbeze și din ce cauze se poate ajunge aici? Cresc doi nepoți care se joacă toată ziua cu câinele și mi-e cam teamă!” (Marina Dimcică).Este foarte bine că sunteți interesată de subiect, mai ales că medicul veterinar Gheorghiță Mureșanu atrage atenția că rabia (turbarea sau hidrofobia) este o boală infecțioasă, provocată de un virus foarte periculos, care nu se supune tratamentului, boala având, practic, întotdeauna, consecințe letale. De aici rezultă pericolul prezentat de rabie pentru viața omului și importanța prevenirii la timp a bolii, cu atât mai mult cu cât în țara noastră există condiții favorabile de răspândire a rabiei.Măsuri de prevenireCe trebuie să știm pentru a preîntâmpina pericolul? În primul rând, că sursele de infecție le constituie animalele sălbatice (vulpile, dihorii, veverițele, jderii), dar și cele domestice (câinii, pisicile). Cel mai eficient (și obligatoriu, prin lege) mod de prevenire a turbării este vaccinarea anuală antirabică.