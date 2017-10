Cât de „inatacabil“ este contractul de vânzare-cumpărare

Deși contractul de vânzare-cumpărare este un act sigur, orice parte interesată poate cere instanței să constate că intenția părților nu a fost vânzarea, ci o donație ascunsă. Să ceri e una, numai că fără probe certe, acțiunea este sortită eșecului. Pornind de la ideea că un contract de vânzare-cumpărare este cea mai sigură metodă prin care părinții pot transmite proprietatea unui imobil către unul din copii încă din timpul vieții, dar fără intenția de a masca o donație (care este atacabilă), au vândut, cu acte în regulă și cu banii pe masă, un apartament cu trei camere fiului mai mare. Ca părinți care până în acel moment nu au avut conflicte cu cei doi băieți ai lor, nu au anticipat, nicio clipă, că această tranzacție avea să le dezbine familia: „Noi avem doi băieți, unul de 34 de ani, care este ofițer de marină și navigă de când a terminat facultatea - lui i-am vândut apartamentul cu pricina cu 54.000 euro și încă unul de 23 de ani, care abia a terminat facultatea și stă cu noi. Cel mic ar fi vrut să vindem apartamentul mai scump și să împărțim banii la amândoi, să-și ia fiecare câte o garsonieră. Dar noi l-am asigurat că apartamentul cu patru camere în care locuim este al lui. Mai avem puțin până la pensie și vrem să ne luăm o căsuță la țară până atunci, de-aia am și vândut. Nu ne iartă pentru asta, mai ales că ei, ca frați, mereu s-au avut ca șoarecele și pisica, poate și din cauza diferenței de vârstă. Copil fără minte, ne-a dat în judecată, s-a mutat la prietena lui și deja avem termen în instanță luna viitoare. Poate că alții fac contracte de vânzare fără să ia bani de la copiii lor, nu știm, dar noi n-am făcut asta. Și dacă nu-i luam bani, cum poate judecătorul să știe asta ca să anuleze actul, că notarul nu ne-a cerut martori? Nu mai este vânza-rea inatacabilă, s-au dat alte legi?”.Probe temeinice, nu vorbe!O fi contractul de vânzare-cumpărare un act stabil, sigur, însă, ca orice alt act, poate să fie atacat în instanță. Iar în cazuri de genul celui prezentat astăzi, se cere instanței să stabilească faptul că intenția părților nu a fost vânzarea, ci donația ascunsă. Probabil că există situații când între părinți și copii nu se achită întotdeauna un preț pentru bunul înstrăinat, pe oameni îi mai ia gura pe dinainte, ne-a spus consilierul juridic Carmen Gigică. Numai că reclamantul va trebui să și demonstreze în fața instanței, cu probe certe, că nu s-a achitat prețul menționat în contract, lucru foarte greu de realizat în lipsa unei recunoașteri a părților. În plus, proba cu martori nu poate fi admisă împotriva celor consemnate într-un înscris notarial autentic. Cu alte cuvinte, în principiu, un contract de vânzare-cumpărare rămâne cea mai stabilă și mai sigură metodă prin care părinții pot transmite proprie-tatea unui imobil către unul din copii încă din timpul vieții.Fiecare poate dispunede bunurile saleS-a creat aproape o psihoză că orice act de vânzare-cumpărare între părinți și unul dintre copii este musai ceva măsluit pentru a-l favoriza pe copilul preferat. Chiar dacă, potrivit noului Cod Civil, vânzarea este anulabilă atunci când prețul este stabilit fără in-tenția de a fi plătit, dacă nu se depun probe în instanță în sus-ținerea unor asemenea suspiciuni, actul rămâne valabil. Totul, din cauză că și părinții, ca oricare altă persoană dealtfel, are dreptul să dispună de propria avere după cum dorește. În plus, la întocmirea actului de vânzare-cumpărare, la capitolul preț, notarul îl va men-ționa pe cel convenit de părți, dar are obligația să taxeze tran-zacția exact cum arată grila pre-văzută de lege.Florica ZDRU