Cât de gravă e spondilita?

Ştire online publicată Sâmbătă, 19 Noiembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

„Din ce știu eu, dobrogenii sunt primii la reumatism, tot felul de spondiloze și boli de genul ăsta. Problema e că, la vârsta mea, am 43 de ani, nu prea-mi vine să cred că am chiar spondilită, cum mi-a spus medicul de familie. De aceea mi s-a părut exagerat să mă trimită din prima la specialist. Totuși, mă supără coloana și aș vrea să aflu cât de gravă e spondilita? Vă mulțumesc mult pentru înțelegere” (Stela Giană).v v vPentru lămurirea situației, dr. Mihaela Mihai, medic specialist balneofizioterapie, vă recomandă să apelați la un specialist și să nu porniți de la premiza că toată lumea are spondiloză sau spondilită. Totul, din cauză că, de exemplu, spondilita anchi-lozantă are o evoluție de durată, ea nu se declanșează într-o zi, două. Fiind tot o formă de artrită, această afecțiune poate afecta, în cele mai multe cazuri, și coloana vertebrală. Chiar dacă boala apare mai frecvent la bărbați, nici femeile nu sunt ocolite. Într-adevăr, spondilita îngreunează, înainte de orice altceva, mișcările la nivelul coloanei vertebrale inferioare, mijlocii, dar și la cel al gâtului. Pe de altă parte, ea produce durere și rigiditate și în alte zone, precum cea a umerilor, genunchilor, chiar și a mandibulei sau a călcâielor, lucruri pe care puțină lume le știe. De aceea apar și tot felul de confuzii.Deși nu se vindecă în întregime, un tratament corect prescris și, mai ales, la timp, poate ține boala sub control, nepermițând agravarea ei. Chiar dacă știți că cei afectați de acest gen de artrită își pot desfășura aproape toate activitățile, specialista vă recomandă să nu amânați întâlnirea cu un medic.