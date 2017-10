Cât de confidenţial poate fi salariul

1

Ai auzit vecina ?

" Ce salariu mare are Popescu ala de la 6 ? Securistu' dracului !! Huooo vecine... ! " Popescu de la 6 are dreptul sa primeasca o subventie la incalzire dar a facut greseala sa depuna o cerere la asociatia de proprietari. A aflat tot cartierul. Nu poti tu sa mai cumperi o ceapa din piata ca ti-o cantareste vecina de la parter. Vecina este sarmana,Popescu are un salariu de nesimtit. Asta este doctrina social-democratilor. Delatiunea,invidia,ura si dezbinarea comunitatilor sunt incurajate de administratie.(Vezi articolul "Cine beneficiază ilegal de ajutoarele sociale " si ultima fraza din articol: "....nu este exclus ca, în curând, ANPIS să ia în considerare și reclamațiile și sesizările venite din partea cunoscuților și așa-zișilor prieteni." Am ajuns ca pe vremea lui Stalin cand vecinul te expedia in Siberia. Pentru domn "PRIMAR CU ANVERGURA" am si eu o intrebare: cum stam cu legea ? Domnule Anvergura, eu iti spun ceva.Abia astept sa ma muste un caine pe strada si in al doilea rand abia astept sa-mi numeri banii din buzunar sau sa-mi cantaresti averea.Hai sa te vad.