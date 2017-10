Căsătoria marinarilor, dependentă de avizul comandantului?

Un comandant de navă se poate implica într-o căsătorie civilă numai dacă se află în apele internaționale, iar nava este sub pavilion străin, nicidecum în cele oficiate pe uscat.Despre navigatori se spune că nu știu cu exactitate nici când urmează să plece în voiaj, nici care va fi data debarcării. În aceste condiții, în cazul celor care au apucat să depună dosarul de căsătorie la Starea Civilă, oricând se poate întâmpla „să sune goarna și să fie chemat de comandant. În cazul ăsta, cei de la Starea Civilă nu pot face căsătoria, dacă se demonstrează, cu aviz de la comandant, că vasul trebuie să plece urgent pentru un voiaj lung, de peste un an? Dacă e nevoie, se poate autentifica avizul și la notar…” (Doina Manole).Ce poate face un comandantPentru clarificarea lucrurilor, Rodica Crăciun, șefa Serviciului de Stare Civilă Constanța, a ținut să atragă din start atenția că o căsătorie, inclusiv în cazul marinarilor, poate fi încheiată în afara termenului legal de 10 zile de la depunerea actelor numai și numai din cauze medicale. Însă, faptul că viitorul mire trebuie să plece urgent cu vaporul nu-i dă dreptul să se căsătorească mai devreme decât prevede termenul legal, fiind obligația lui să stea în țară 10 zile de la depunerea dosarului de căsătorie, pentru că așa spune legea. Comandantul cel mult poate să oficieze o căsătorie civilă, însă numai dacă vasul se află în apele internaționale și aparține unui pavilion străin. Însă, dacă partenera navigatorului este însărcinată și trebuie să nască, ea poate să ceară căsătoria în regim de urgență, cu condiția de a prezenta, odată cu actele necesare, și o adeverință de la medicul specialist care o are în evidență. „Da, am auzit, circulă tot felul de versiuni pe seama navigatorilor. Însă, facem urgentări numai din cauze medicale și nu că pleacă în voiaj. Însă, aș dori să profit de situație și să confirm că avem, într-adevăr, probleme serioase cu navigatorii la declararea nașterii copilului, dacă la încheierea căsătoriei, soții au luat nume diferite. Practic, legea obligă în cazul părinților cu nume diferite sau dacă sunt nelegitimi să fie prezenți amândoi când declară nașterea. Or, cum navigatorii pleacă cu lunile, într-adevăr, aici sunt probleme serioase…”.Urgență din cauze medicaleCu toate că, în principiu, termenul de 10 zile trebuie respectat, există posibilitatea oficierii cununiei civile și în regim de urgență, dacă, după depunerea actelor, o boală i-a țintuit la pat pe unul dintre parteneri sau chiar pe amândoi, ori a intervenit internarea în spital. De asemenea, dacă viitoarea soție este însărcinată și urmează să nască înainte de expirarea celor 10 zile de la data depunerii dosarului de căsătorie. Însă, și în asemenea situații, este nevoie de documente justificative, respectiv, adeverințe de la medicul de familie, de la medicul specialist.Urgența costăCu toate că este vorba de cazuri fortuite, căsătoria în afara termenului legal se face cu achitarea unei taxe de urgență de 150 de lei, la care se adaugă 2 lei, taxa de oficiere. Iar dacă oficierea se produce în week-end, se mai plătesc 352 de lei. De asemenea, fiind vorba despre cazuri medicale, se poate pune problema deplasării funcționarilor Stării Civile în afara sediului, deplasarea fiind taxată cu 1.500 de lei, conform unei hotărâri de Consiliu local. „Mulți ne întreabă de ce le luăm atâția bani, cu toate că primesc chitanțe, documente? Acestea sunt regulile și trebuie să le respectăm” – a completat șefa Stării Civile.Căsătorii în 2014Potrivit evidențelor Stării Civile Constanța, de la începutul acestui an și până la această dată s-au oficializat 1.704 de căsătorii.