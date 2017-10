Veterinarul pe recepție

Carnetul de sănătate al câinelui, un „moft“?

„De când mă știu am avut câine în curte, nu e de rasă. Problema e că am un nou vecin, omul e fițos, are doi copii mici, care sunt înnebuniți după câinele meu, se mai joacă la stradă. Omul a luat foc când a auzit că n-am carnet de sănătate la câine. Dacă era însă de rasă, aș mai fi înțeles moftul…” (Lucia Ganea).v v vCă monitorizarea stării de sănătate a unui câine nu ar trebui considerată, nici pe departe, un moft, o confirmă și medicul veterinar Gheorghiță Mureșanu. Totul, din cauză că animalul riscă să se molipsească cu o boală infecțioasă, cum ar fi, de exemplu, turbarea. Provocată de un virus extrem de periculos, turbarea poate avea consecințe catastrofale în lipsa tratamentului corespunzător. De aici apare și teama că un câine fără carnet de sănătate, și cu atât mai mult care nu a fost dus niciodată măcar la un consult veterinar de rutină, poate fi un pericol, și nu numai pentru copii. Iar modalitatea cea mai eficientă și, în același timp, obligatorie prin lege, de prevenire a turbării nu este decât vaccinarea anuală antirabică.