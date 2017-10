Care este legătura dintre ulcer şi vremea rece

Medicul de gardă

Care este legătura dintre ulcer și vremea rece

„Nu am avut până acum pro-bleme cu stomacul… dar probabil în toate există un început. De când a dat frigul, iar vremea e atât de schimbătoare, simt dureri după ce iau masa, dar nu în fiecare zi. În plus, trebuie să am tot timpul ceva de ronțăit la mine, că mă ia leșinul. Mi-ar prinde bine să știu ce dureri dă ulcerul, că nu prea-mi place să merg din orice la doctor! Cu mulțumiri, Dorina Ion”.Factori externi precum fluctuațiile mari de temperatură, umiditatea crescută, schimba-rea presiunii atmosferice afectează sistemul imunitar în această perioadă a anului. De aceea, medicii continuă să ne atragă atenția să fim mult mai atenți cu sănătatea noastră în lunile de toamnă, când riscul de a ne îmbolnăvi sau ca afecțiunile mai vechi să ne creeze mari probleme este ridicat. Iar ulcerul gastroduodenal este, potrivit dr. Anca Sima, din cadrul Clinicii Homeomed, una dintre bolile care se resimte și mai mult la contac-tul cu vremea rece și, în general, cu fluctuațiile de temperatură. Cât privește simptomele, cele mai întâlnite țin de modificarea poftei de mâncare, de dureri în partea superioară a abdomenului mai ales după servirea mesei, dureri mai ales în timpul nopții (când stomacul este gol), dureri moderate de stomac, perioade de săptămâni de durere și zile fără niciun simptom, scăderea în greutate, greață și vomă. Durerea poate fi însoțită și de aciditate în esofag și adesea de reflux gastro-esofagian. Dincolo de aceste semne, ulcerul obligă la o schimbare a stilului de viață prin renunțarea la fumat, alcool, abuz de medicamente și stabilirea unui regim alimentar sănătos. Referitor la tratament, trebuie să fie neapărat prescris de către medici, nici-decum recomandat de alți suferinzi.