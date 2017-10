Care este „cheia“ îndeplinirii dorinţelor puse de Revelion

Care este „cheia“ îndeplinirii dorințelor puse de Revelion

Tradiționala listă de dorințe puse la cumpăna dintre ani arată că suntem capabili să ne ordonăm visele, că avem țeluri bine conturate. Este însă nevoie să știm cât de mult putem cere de la noi și, mai ales, până unde putem ajunge.De câte ori nu auzim persoane din jurul nostru plângându-se că din toate dorințele puse în noaptea de Anul Nou, nu li s-a îndeplinit nici măcar una, „țapul ispășitor” fiind eternul ghinion. Psihologii sunt de părere că se ajunge într-un asemenea punct dacă dorințele puse în acele momente magice sunt rupte de realitate, cu alte cuvinte, persoana care își dorește luna de pe cer, evident că nu este cu picioa-rele pe pământ. Așadar, secretul îndeplinirii dorinței sau dorințelor, dacă, totuși, sunt mai multe, puse de Revelion este ca acestea să vizeze obiective ce se pot realiza. „Este clar că niciun vis nu se împlinește fără efort, încredere și speranță, însă dacă acesta ne depășește limitele, fără doar și poate, nu are cum să se împlinească. Dacă nu ne cunoaștem destul de bine pentru a ști cât de departe să mergem cu propriile vise, la ceas de bilanț, cum este sfârșitul de an, vom fi dezamăgiți, ne vom considera ghinioniști, lipsiți de noroc și alte lucruri de acest fel. În realitate, orice ne dorim, de Anul Nou sau indiferent de ocazie, trebuie să fie un țel pe care suntem în stare să-l și atingem, chiar dacă va trebui să muncim foarte mult pentru asta!” – este de părere psihologul Speranța Băcana, care a ținut să mai precizeze că listele de dorințe de la începutul anului demonstrează cât de organizați suntem, ce capacitate de gândire pe termen mediu avem și, mai ales, dacă suntem realiști și nu urmărim obiective imposibil de pus în practică.„Cheia“ îndeplinirii viselorExistă oameni care vor să exploateze la maximum momentul extraordinar al cumpenei dintre ani și își fac o listă întreagă cu dorințe. Dorințe pe care, apoi, ei înșiși le uită, atrage atenția psihologul, care precizează că toate studiile psihologice realizate în timp au demonstrat că secretul îndeplinirii acestei categorii speciale de dorințe este propunerea unui țel major, cel mult două, asupra cărora să ne canalizăm toată energia și eforturile, pe parcursul anului, astfel încât să devină realitate. Explicația este cât se poate de simplă: șansele de succes sunt mult mai mari atunci când vă canalizați toată energia în direcția unui obiectiv clar.Nu vă agățați de dorințele neîmpliniteUn alt secret ar fi să reflectați cu mult timp înainte de a vă pune marea dorință de Revelion și, de asemenea, să nu insistați în dorințele vechi, pe care nu ați reușit, ani de-a rândul, să le îndepliniți încă. Numai cu puțin realism pot fi evitate eventualele dezamăgiri.Nu vă lăsați purtați de valCu toate că momentul trecerii în Noul An este foarte emoționant, nu este bine să vă lăsați purtați de val și să vă faceți vise în a căror împlinire nici măcar dumnea-voastră nu credeți. Totuși, pe parcursul anului, chiar dacă obiectivul nu va fi atins până la capăt, ar fi bine să notați într-un caiet orice pas care înseamnă un progres, fie el și mai mic, pentru a avea o imagine cât mai corectă despre stadiul la care se află dorința pusă de Revelion. Iar dacă, la următorul ceas de bilanț, constatați că lucrurile nu au evoluat potrivit planului, nu vă demobilizați, pentru că dacă vă doriți cu adevărat ceva care are legătură cu realitatea, dacă vă înarmați cu gândire pozitivă, este imposibil ca dorința pusă în noaptea magică să se piardă pe drum!