Medicul de gardă

Care e tratamentul ideal pentru durerile de spate

„La toamnă fac 38 de ani, dar spatele meu e deja îmbătrânit, așa îl simt din cauza durerilor. Am mai luat calmante, dar am trezit gastrita... Trebuie să fie un tratament natural și pentru aceste dureri, la cât a avansat medicina în ziua de azi, mă gândesc!” (Ana P.)Prevenirea, cel mai bun tratament!Poate că n-o să credeți, însă… tratamentul ideal pentru durerile de spate rămâne prevenirea. De aceea, dr. Sibel Demirgian, medic primar recuperare, medicină fizică și balneologie în cadrul Clinicii Homeomed, folosește acest prilej pentru a atrage atenția că, și în acest caz, conduita preventivă este decisivă.Asta nu înseamnă însă că după ce s-au instalat, durerile de spate trebuie suportate cu stoicism. Nici vorbă, întrucât de efect sunt și unele remedii simple, nu neapărat medicamente, precum poziția corectă a spatelui și un set de exerciții fizice. Dacă persoana are de-a face cu sedentarismul, indiferent de cât de ergonomic este sau nu scaunul pe care stă, spatele trebuie să fie tot timpul drept, căci numai așa nu se vor acumula tensiuni la nivel lombar, dealtfel principala cauză a acestui tip de dureri. Referitor la exercițiile fizice, e bine să fie recomandate de reumatolog.Cât privește cauzele, acestea pornesc de la supunerea coloanei vertebrale la tensiuni mult prea mari, tasarea nervilor datorită poziției incorecte a corpului și merg până la încordarea mușchilor gâtului și chiar ai mijlocului. La femei, și tocurile prea înalte pot fi un motiv al declanșării durerilor de spate.