Care e principalul motiv de divorţ şi scandaluri între soţi

Care e principalul motiv de divorț și scandaluri între soți

Statisticile sunt necruțătoare: în majoritatea cuplurilor, banii sunt principalul motiv de certuri, dar și de divorț.Oare poate fi gestionat cu tact acest important capitol al vieții de cuplu și de familie, cu care se confruntă aproape toată lumea, astfel încât armonia să nu fie zdruncinată din temelii din cauză că partenerii văd total diferit lucrurile în privința cheltuirii banilor? Ce se întâmplă dacă frecușurile zilnice pe această temă îi determină pe soți să se mintă reciproc atât în privința veniturilor, cât și a cheltuielilor? Psihologii spun că, în aceste condiții, drumul către divorț e larg deschis.Perspectivă care le dă frisoane celor care nu doresc să se ajungă atât de departe, dar nici nu pot accepta, la nesfârșit, situația: „Soția mea nu se consultă niciodată cu mine nici când e să cumpărăm ceva de valoare, zice că n-are rost, oricum habar n-am să cumpăr ceva de calitate, din zgârcit nu mă scoate. Cel mai tare mă deranjează că vine tot timpul cu placa aia… suntem prea săraci să cumpărăm lucruri ieftine. Iar dacă îi intră ei în cap să cumpere ceva și nu avem bani, fără să mă întrebe, se împrumută de la prieteni, spune că a vrut să-mi facă o surpriză. Mi-au cam ajuns surprizele la os, face și credite de capul ei. Am început și eu s-o mint, nu mai aduc toți banii acasă și, de aici, ține-te scandal, scene de gelozie și tot tacâmul… Știu că în toate familiile sunt certuri de la bani, dar la noi e ceva de groază!”.v v vToate datele arată că greu găsești un cuplu sau o familie în care să nu se declanșeze discuții, certuri, chiar scandaluri de pomină din cauza banilor. Fie că nu ajung, fie că se cheltuie pe ce nu trebuie etc. etc. După cum ne-a explicat psihologul Alina Pandrea, este aproape imposibil ca doi oameni, oricât de compatibili ar fi, să aibă și aceeași percepție asupra banilor și că, de regulă, în majoritatea cuplurilor un partener poate părea mai cheltuitor sau mai zgârcit în ochii celuilalt. Totul, din cauză că suntem diferiți. Asta nu înseamnă că acest subiect nelipsit de pe agenda zilei nu poate fi gestionat cu tact, pentru ca armonia în cuplu să nu aibă prea mult de suferit.Abținerea de la criticiAșadar, o primă recomandare ar fi să se renunțe la critici. N-ar trebui să conteze atât de mult cine se pricepe mai bine la cumpărături, din cauză că, la un moment dat, oricine poate lua decizii greșite în privința gestionării bugetului familiei. Dacă se va reproșa constant celuilalt că habar n-are ce să facă cu banii, că își bate joc de munca lui, că aruncă cu banii în prostie sau, dimpotrivă, că este un zgârcit, relația se va deteriora pe zice trece, vor apărea multe frustrări, iar efectul va fi destrămarea cuplului. De aceea, odată făcute, cheltuielile unuia dintre soți trebuie accepte, fie bune, fie mai puțin inspirate.Minciunile… pun paie pe foc!Indiscutabil, cardurile de credit pot genera probleme în cuplu, iar dacă sunt și ascunse de partener, situația va da în clocot, căci poate interveni și gelozia. De aceea, partenerii trebuie să se informeze reciproc ce și-ar dori să cumpere, fie și pentru uz personal, să nu-și ia lucruri prea scumpe pe ascuns, căci dacă o relație nu se bazează pe încredere în toate, la un moment dat va scârțâi din temelii. Nu degeaba se spune că oamenii care se iubesc sunt și onești. „Asta nu înseamnă că micile fonduri proprii pentru cumpărături mărunte sunt interzise. Fiecare partener ar trebui să aibă bani de buzunar pentru diverse lucruri personale, problemele mari apar când se dezechilibrează grav bugetul familiei” – a completat psihologul.Contabilitatea familieiUn lucru e cert, banii trebuie gestionați cu grijă, fie că sunt mulți sau puțini, iar pentru asta, și în familie, ca într-o firmă, se impune un plan de venituri și de cheltuieli, pe care să-l întocmească, atenție!, ambii parteneri. Iar achizițiile mari trebuie planificate împreună și, de preferat, cu acordul ambilor parteneri. Psihologul spune că acesta este și secretul gestionării situației. Numai cu cărțile pe față se va ști unde merg banii. Surprizele sunt și ele plăcute, dar în anumite limite.Concluzia psihologului: „Nu e chiar așa de complicat, o simplă consultare cu jumătatea ta înainte de a cheltui o grămadă de bani pe ceva care ea nu apreciază a fi necesar poate împiedica certurile serioase. După consultare poate urma și o negociere, important e să nu se acționeze pe ascuns sau în forță”.