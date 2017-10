Medicul de gardă

Care e principala cauză a colitei

„Nu am dureri decât mai rar, însă nu e masă după care să nu mă balonez, plus că am probleme și cu constipația. E adevărat că toată ziua sunt pe fugă și mănânc aiurea… Ce pot face în situația asta? Cu mulțumiri, Marieta”.v v vPentru a aprecia despre ce este vorba, dr. Iuliana Botezatu, medic specialist în cadrul Phoenix Eastern Medical Center vă sugerează să reveniți cu elemente în plus. Până atunci însă, pe baza descrierii dumneavoastră, este posibil să aveți colită, boală care presupune tulburări de tranzit intestinal persistente, constipație sau diaree, dar și balonări sau dureri abdominale.Mai exact, colita sau sindromul intestinului iritabil sunt același lucru, fiind vorba despre tulburări la nivelul tubului digestiv. Lucrurile nu trebuie însă tratate cu superficialitate, întrucât aceste simptome pot indica și afecțiuni mai grave.Cât privește stresul, alergătura de care v-ați plâns și dumneavoastră, medicul confirmă că acestea pot cauza nu doar colită, ci și multe alte boli care au legătură cu stilul dezordonat de viață, cu nerespectarea orelor de masă și obiceiul de a gusta ceva pe fugă, să ne treacă un pic foamea și gata.Alte cauze ale coliteiDincolo de stres, consumul exagerat de alcool, fumatul, dieta bazată pe prăjeli sau produse de tip fast-food, toate își aduc din plin contribuția la apariția sindromului de intestin iritabil. În concluzie, oricât sunteți de prinsă în problemele cotidiene, specialista vă recomandă să vă luați o mică pauză și să vă prezentați la medicul de familie, care va aprecia dacă este sau nu cazul să vă trimită apoi la un gastroenterolog.