Care e dezavantajul pensiei anticipate

„Am un nepoțel care în noiembrie o să împlinească doi ani, iar nora mea va trebui să înceapă munca. Am muncit o viață, am și eu nevoie de pensie, nu pot să renunț fără să mă asigur. Singura soluție este să mă pensionez înainte de termen, dar am auzit că după legea nouă, se reține foarte, foarte mult din pensie. Sunt abonată la Cuget Liber și aș vrea să știu ce rețineri se aplică și cu câți ani înainte poți să ceri pensie anticipată. Cu stimă, M. Moraru”.Cu cinci ani înainteÎntr-adevăr, nu este suficient să dorești pensionarea înainte de termen, ci să și îndeplinești condițiile cerute de lege. Așadar, potrivit reglementărilor în vigoare, pensia anticipată parțială se poate acorda cu cel mult cinci ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare. Și asta nu este suficient, pentru că solicitantul trebuie să fi realizat stagiul complet de cotizare, cu o depășire a acestui stagiu de până la opt ani. În plus, noua legislație impune realizarea unui stagiu minim de cotizare în specialitate, determinat de natura muncii prestate.DezavantajeDoamnă Moraru, atât timp cât cereți un drept înainte de termen, pensia antici-pată parțială va fi mai mică față de cea pentru limită de vârstă. Însă, cuantumul pensiei anticipate parțiale se stabilește din cuantumul pensiei pentru limită de vârstă care s-ar fi cuvenit. Iar micșorarea de care vă temeți este, într-adevăr, mai mare față de cea prevăzută în vechea lege a pensiilor, mai exact pensia anticipată va fi micșorată cu 0,75 la sută pentru fiecare lună de anticipare. Ceea ce este, într-adevăr, un dezavantaj.