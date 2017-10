Care e cel mai periculos „prieten“ al adolescenţilor

Psihologul te ajută

Care e cel mai periculos „prieten“ al adolescenților

Cercetările sunt necruțătoare, aproape 80% din copiii de liceu au încercat alcoolul. Atenție!, împrietenirea cu paharul de la vârste fragede este un pericol teribil, întrucât garantează instalarea dependenței.Studiile arată că și la nivelul județului Constanța, consumul de alcool este o mare problemă, iar acest viciu nu-i iartă, din păcate, nici pe elevi. Totul, din cauză că în pe-rioada adolescenței, tentația… contaminării cu unele comportamente riscante este crescut, ne-a spus psihologul Alina Pandrea. Or, clamarea unei nevoi tot mai mari de independență îi poate determina pe unii copii să sfideze, cu nonșalanță, dorințele și regulile impuse de pă-rinți, de școală, exact ca o modali-tate de afirmare a independenței. Iar una dintre regulile ușor încălcate de adolescenți este „împrietenirea” cu cine nu trebuie, în cazul relatat as-tăzi, cu paharul. Asupra unei ase-menea teribile situații a dorit să atragă atenția astăzi mama unui adolescent: „Băiatul meu are 15 ani și trei luni. Cu toate că în casă am lăsat-o special mai moale cu băutura, ca să nu fim un prost exemplu pentru el, totuși, de ceva timp, vine acasă mirosind a alcool de la o poștă. Degeaba îi spun să nu mai bea, că își termină viitorul cu paharul… Nu recunoaște, spune că abia gustă. Mereu am fost o mamă slabă, poate și din cauză că soțul, care e navigator, când vine acasă e foarte autoritar, tot timpul i se pare că l-am scăpat de sub control. Dacă aude că s-a luat de băut , e în stare să ne termine pe amândoi... Până la urmă, copilul a recunoscut că dacă nu bea, o să rămână singur, toți din gașcă beau, că așa se poartă… Zice că bea bere, dar miroase a tărie... Am vrut să vorbesc cu diriginta, dar m-am gândit că o să fie și mai rău dacă-l dau de gol. Cum pot eu, ca mamă, să-l dezvăț de nenorocirea asta, că e încă fraged, o să se distrugă, că deja are probleme cu stomacul? Cu scandal, văd că nu merge. Nu știu cu cine seamănă… bețivi în familie chiar nu avem!”.Alcoolismul, ca boalăÎntr-adevăr, pe tema alcoolului circulă multe „mituri”, iar unul dintre acestea spune că alcoolismul este transmis genetic, că pot deveni alcoolici doar cei cu antecedente în familie. Însă, potrivit psihologului, în ciuda nenumăratelor cercetări, nu s-a confirmat o așa-zisă „genă a alcoolismului”. Problema este că indiferent pe ce căi se transmite, alcoolismul este o boală care face ravagii și printre liceeni, pentru că familia, societatea, dar și legislația sunt permisive față de acest flagel.Ar fi momentul ca măcar părinții să conștientizeze că alcoolul îi deter-mină pe copii să denatureze reali-tatea și să nu mai aibă abilitatea de a lua decizii bune, adaptate vârstei lor. Or, pericolul pentru copii și adolescenți este cu atât mai mare, cu cât experiența lor de viață este și așa destul de mică, iar capcanele alcoolului sunt multe și mari.Ce-i de făcutPsihologul precizează că pentru a nu se ajunge în asemenea situații, există măsuri pe care părinții ar trebui să le ia înainte ca odrasla lor să facă cunoștință cu alcoolul. Asta ar însemna ca în intervalul de vârstă 12 - 17 ani, copilul să fie deja fami-liarizat cu informațiile despre efec-tele și riscurile consumului de alcool. Cum, în cazul de față, răul s-a produs, psihologul recomandă ambilor părinți să lase autoritatea deoparte și să mențină deschise liniile de comu-nicare cu copilul. Pentru că numai astfel vor crește șansele ca adoles-centul împrietenit cu paharul să-și dea seama că e pe un drum greșit. Cât privește motivul pentru care acest adolescent bea, psihologul confirmă că toți copiii au imperioasă nevoie să fie plăcuți și acceptați de către cei de vârsta lor, dar și de încredere în propria persoană. Nu cu predici și amenințări se poate rezolva problema. Copilul trebuie să conștientizeze că este iubit necon-diționat și că familia îi vrea binele. Pe de altă parte, trebuie discutat as-pectul și cu părinții prietenilor. Apoi, cum la această vârstă nu poate fi izolat de prieteni, ar trebui verificat în mod regulat prin telefon sau alte mijloace, fără a fi sufocat însă. Tot de părinți depinde să ceară și ajutorul unui psiholog, care deține mijloace suficiente pentru o comunicare des-chisă pe marginea acestui subiect, dar și pentru a-i vorbi despre ravagii-le pe care le face consumul de alcool și la această vârstă, și la oricare alta.Pe de altă parte, părinții cred că este nevoie ca instituțiile abilitate să se implice mai mult în această chestiune.