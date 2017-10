Care e cea mai nouă meserie pentru femei?

„Bona zonală“ sau mamă contracost la propriul domiciliu pentru unul sau chiar cinci copii constituie cea mai recentă calificare pe care o pot obține femeile afectate de criza economică.Dacă în România este un proiect nou, conceptul de bonă zonală funcționează deja în Occident, unde femeile dintr-o anumită zonă se organizează singure, lăsându-și copiii în grija uneia dintre ele, evident contra unei sume de bani, pentru ca celelate să poată munci. În ce constă proiectul autohton? În organizarea de către Asociația „Mame pentru Mame” a unor cursuri gratuite de calificare în meseria de bonă a femeilor afectate de criza economică, în parteneriat cu o firmă de calificare/recalificare în meseria de bone, care va asigura cursurile de formare și obținerea statutului de PFA (persoană fizică autorizată) pentru bone. Deși la început, proiectul se bucură de interes și din partea femeilor din orașul nostru: „Am un bebe de aproape un an, vreau să stau cât mai mult lângă el. Am auzit, în treacăt, nu am prins toate datele, că la Constanța se fac, gratuit, niște cursuri de bone, după care primești calificare și poți să ai grijă de câți copii ești în stare, la propriul domiciliu. Ideea asta mi se pare extraordinară, dar nu știu ce-i de făcut. Am fost la o firmă de bone din Constanța, am trecut și pe la Forțele de Muncă, dar nu mi s-a dat nicio informație. M-am gândit că ziarul Cuget Liber ne poate ajuta, mai cunosc femei care-și doresc să facă munca asta. Cristiana Iloveanu, 28 ani”.Cine poate urma cursul?Cercetările arată că femeile sunt mai afectate de turbulențele financiare decât bărbații, iar la nivel de familie, printre cele mai grele momente în perioada de criză se numără și reducerea salariului sau creșterea ratelor bancare urmare devalorizării leului. Tocmai de aceea proiectul este destinat femeilor afectate de criza recentă. Potrivit explicațiilor Sânzianei Ioniță Ciurez, coordonator comunicare în cadrul Asociației „Mame pentru Mame”, se pot înscrie la cursul de bone zonale femeile care îndepli-nesc una din următoarele condiții: să fi absolvit studii medii în 2008 și să nu-și fi găsit un loc de muncă, să-și fi pierdut locul de muncă în intervalul toamna 2008 până în pre-zent, să fie pensionare, cu pensie minimă, să fie mame și să doreas-că / să fie nevoite să stea cu copiii acasă mai mult de doi ani, fiind obligate să intre în concediu fără plată.Durata pregătiriiÎn ideea ca femeile să aibă posibilitatea obținerii unor venituri rapide, cursul se va desfășura pe durata a două luni. Primul modul este programat numai pentru București, între 9 ianuarie și 1 martie 2012, câte opt ore pe zi, răspunzând standardelor impuse de Ministerul Muncii. Nu există însă nicio condi-ționare privind domiciliul solicitantelor. Referitor la prezență, aceasta este obligatorie în procent de 90 la sută, cu condiția ca absențele să fie motivate. Cursul este unul de atestare profesională, după absolvi-rea căruia se va susține un examen pentru acordarea unei diplome de competență, valabilă pe viață.O mică grădiniță la domiciliuIneditul proiectului constă în aceea că bona zonală calificată va avea dreptul să îngrijească, la domiciliul ei, între doi și cinci copii, iar prețul plătit de părinți variază între 200 și 600 de lei/lună, în funcție de vârsta copilului. Prin acest sistem, asociația vine cu o abordare tip „mame pentru mame”, dorind să arate României că și la noi, după modelul altor țări, prin solidaritate și coordonare, femeile se pot întrajutora cât se poate de firesc, sigur și profitabil pentru toate părțile implicate: bonele vor avea un venit și pot să stea acasă și cu proprii copii, dacă au, iar mamele se pot reîntoarce la locul de muncă liniștite că și-au lăsat copiii pe mâna unor persoane instruite corespunzător.În 2012, cursuri și la Constanța„Faptul că acest proiect, deocamdată pilot, a primit foarte multă sus-ținere, ne-a încurajat să-l extindem și la nivelul provinciei, după finaliza-rea primului curs. Ne dorim să facem o comunitate a bonelor, astfel încât această meserie pentru care cererea este foarte mare să nu mai fie privită cu reticențe. Cursantele vor învăța cum să intre în pielea celei de-a doua mame, cum să acorde primul ajutor la nevoie și multe alte lucruri” – ne-a mai spus Sânziana Ioniță Ciurez.Persoanele interesate de cursul gratuit de bonă pot suna la telefoa-nele 0726.017.462 sau 0726.017.424.