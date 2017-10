Cârceii, în legătură cu lichidele consumate?

Ştire online publicată Sâmbătă, 29 Iunie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Cu toate că sunt foarte dureroși, cârceii nu reprezintă o afecțiune serioasă. Îngrijorător este că aceștia pot fi un semnal de alarmă, deci trebuie luați în considerație.Crampele musculare pot deveni extrem de periculose dacă apar în momentul nepotrivit, cum ar fi la volan sau în timp ce se practică un sport. În momentul apariției, se recomandă întreruperea activității care a declanșat cârceii, aplicarea unei comprese reci pentru a relaxa mușchii, apoi o compresă caldă pentru ameliorarea durerii. Zona trebuie apoi masată pentru a relaxa mușchiul și a se întinde gradual, fără a mișca brusc piciorul.Unul dintre motivele pentru care se manifestă crampele musculare rămâne deshidratarea. De aceea, persoanelor la care au început manifestările li se recomandă un consum considerabil de apă sau fructe. În plus, alimentele consumate trebuie să ofere un aport suficient de calciu, magneziu, potasiu, zinc, vitamina C, B6, D și E (care se pot obține din portocale, kiwi, caise, banană sau cereale).Alte cauze. Definite drept contracții dureroase, involuntare ale unui mușchi sau grup de mușchi, cârceii sau crampele musculare apar ca urmare, în principal, a carențelor de calciu, magneziu sau ca simptom al spasmofiliei. Persoanele predispuse la cârcei sunt cele active ca urmare a unui efort fizic sporit, supraponderalii și pacienții cu o circulație sanguină defectuoasă.Zone de manifestare. Crampele musculare apar în zona tălpii piciorului, a gambelor, labei piciorului, coapselor, mușchilor posteriori, brațelor sau a gâtului, iar factorii care le favorizează apariția sunt mișcările prost executate, lipsa de calciu, deshidratarea, pierderea sărurilor minerale prin transpirație, încălțămintea neadecvată sau pozițiile incomode ale piciorului (statul în picioare sau pe scaun excesiv de mult, pozițiile ciudate ale corpului, purtarea de tocuri înalte). În cazul persoanelor cu vârsta de peste 65 de ani, aceste crampe se datorează inactivității și atrofierii mușchilor. În plus, lipsa de oxigen și glucoză din mușchi și surplusul acidului lactic favorizează apariția cârceilor, care se produc prepondent în cursul nopții, cele mai afectate grupe musculare fiind mușchii gambei, coapsei, brațelor, abdomenului și cei intercostali.