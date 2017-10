Canicula îi dă nervii peste cap

Irascibilitate, dureri de cap fără motiv, senzații de leșin, oboseală extremă sunt stări pe care foarte multe persoane le acuză în zilele caniculare. Specialiștii susțin că soarele și temperaturile ridicate ne pot slei de putere, ne pot face irascibili sau chiar violenți cu cei din jur, chiar dacă asemenea stări nu ne caracterizează de obicei. În general, lunile de vară corespund cu perioadele preferate pentru vacanțe și concedii. Din păcate, multe persoane, chiar dacă au reale probleme de sănătate, se expun exagerat la razele fierbinți ale soarelui, făcând abstracție de recomandările specialiștilor. „Sunt disperată, v-o spun cu sinceritate” – astfel și-a început destăinuirea o tânără în vârstă de 31 de ani, din Constanța, care ne-a rugat să-i păstrăm ano-nimatul, din motive pe care le veți înțelege. „Sunt baby-sitter, deci o persoană care are grijă momentan de doi copii. Problema care s-a ivit este că mama copiilor mi-a făcut program de plajă cu cei și dimineața, și după-amiaza, însă mie doctorul mi-a interzis să stau în soare din cauza unor probleme de sănătate. Mai rău este că cei doi copii nu prea se dau duși de la plajă, de multe ori mă apucă și ora 13,00 la mare cu ei. Dacă i-aș spune femeii că nu pot să-i duc la plajă, sigur mi-ar da papucii, iar eu am mare nevoie de bani. Necazul e că seara, când ajung acasă, sunt foarte nervoasă și mă răzbun pe mama și pe bunicii mei, pentru că locuim împreună. Mama mă înțelege, însă bătrânii se supără și nu mai vor să mănânce, iar mama, săraca, nu mai știe ce să facă. Citesc această rubrică din ziarul dumneavoastră și m-am gândit că mi-ar prinde bine părerea unui psiholog, mai ales că a început să-mi placă și mie căldura. Tot ce vreau e să primesc niște sfaturi ca să nu mai fiu așa de nervoasă. Mi-e milă de bunica, m-a crescut, dar nu pot să mă stăpânesc. Am luat niște cal-mante, dar m-au dat peste cap și mai tare. Fac orice, numai să nu-mi pierd serviciul. Vă mulțu-mesc!”. Temperaturile extreme dezechilibrează organismul Nu spunem o noutate reamintind opinia specialiștilor precum că temperaturile foarte ridicate din timpul verii pot avea efecte negative asupra psihicului. Psihologul Speranța Băcana ne-a explicat că studiile realizate pe această temă arată că temperaturile extreme stresează organismul, care se adaptează greu situației, stare care se transmite și psihic. De regulă, atât temperaturile extrem de ridicate, cât și cele foarte scăzute, dar și ploile îndelungate și schimbările bruște de tem-peratură pot conduce la stări de iritare, anxietate și nervozitate, stres, insomnii, migrene, surmenaj fizic și intelectual, deshidratare, oboseală generală, cu alte cuvinte, o dereglare a echilibrului întregului organism. Se impune mai multă odihnă Pentru ca problemele cauzate de caniculă să fie stăpânite mai ușor, se recomandă mai multă odihnă în această perioadă, consumarea unei cantități cât mai mari de apă, chiar și atunci când nu avem senzația de sete - deshidratarea organismului din cauza căldurii crește iras-cibilitatea, duce la apariția stărilor de confuzie, accentuate de creș-terea tensiunii arteriale, iar unele persoane pot deveni violente, cum este și cazul dumneavoastră. De aceea, trebuie evitată ieșirea din casă între orele 11-16, mai ales dacă avem probleme emoționale, iar camera în care stăm să fie dotată cu aparat de aer condiționat sau de ventilație. Nervozitatea, ca și reacție a organismului la căldură, poate fi depășită printr-o serie de acțiuni de relaxare. Pentru a parcurge aceste tehnici, specialistul vă recomandă câteva ore de consiliere psihologică, convinsă că astfel veți învăța să vă stăpânâniți și să nu vă mai vărsați nervii pe cei din jur, a căror singură vină este aceea de a vă avea în preajmă.