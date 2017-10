Când vă puteţi trezi cu "tinichele", în loc de bijuterii din aur

2

ar fi interesant de aflat altceva

De cand s-a ridicat fata, (sa tot fie vreo 10-12 ani), am fost obligat sa merg prin bijuterii pentru a cumpara bijuterii de aur/argint. Sau sa dau comenzi. Sau sa dau la schimb bijuteriile mele, bune, contra unor noi modele. Problema e ca TOATE atelierele sau magazinele de bijuterii, iti cumpara sau schimba bijuteriile vechi (in stare buna, nu rupturi) la pret de metal de topit. Ceea ce este o hotie pe fata. Mai mult. Pretul metalului brut pe care-l dau ei, este sub pretul de bursa al metalului respectiv. (Aur/argint.) Desi in bijuterii avem deja metalul brut topit ai aliat, plus manopera. Am scris la BNR si mi-au raspuns ca exista o lege care obliga bijutierii sa cumpere la pret de bijuterii, nu la pret de rupturi. Dar cine o aplica si cine verifica? TOATE bijuteriile aplica acelasi pret si acelasi mecanism de formare a preturilor. La argint diferenta e mai mare si se vede cu ochiul liber: un gram de argint e 1-2 lei, (desi la bursa din Londra e 2,... sau mai mult) iar manopera 8 lei /g. Ei iti scad imediat cei 8 lei si ramii cu 1-2 lei/g. Nu mai vorbim de diferite taxe si impozite ce apar in magazine si dispar la vanzare sh. Vreti sa va ocupati nitel de fenomenul asta? E mai important si actual decat o bijuterie cu falsuri, care a si disparut, de altfel.. Lucrul asta e extremd e important. Nu doar ca astia sunt hoti organizati, care lucreaza in cardasie (mafie pe fata), dar fenomenul impiedica tezaurizarea metalului pretios la indivizi sau firme. De ce ar cumpara aur la pret official, daca bancile nu-l rascumpara, iar bijuteriile/amaneturile il evalueaza la sfert de pret? Asa nu se poate face tezaurizarea necesara oricarei firme. Si oricarui individ economy si chivernisit. Doriti sa va ocupati de fenomen? Ati fi primii in tara care iau tauruld e coarne. Nici BNR sau Politia nu au avut curaj sa se bage sa deranjeze mafia asta... desi lucreaza pe fata, fara frica. "Dormiti linistiti, organilii vegheaza....."