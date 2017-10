Când vă puteţi schimba numele şi cât vă costă

1

Schimbare nume

Atunci cand ne gandim la ,, schimbare" instantaneu ne gandim la TIMP si PROCEDURA! Dupa ce am citit pe mai multe forum-uri despre produra, opinii, sfaturi in legatura cu acest anevoios procedeu; nimeni nu a dat feed-back. La mine, schimbarea numelui a durat 2 luni cu aproximatie ! Am procedat asa: 1. La oficiul de stare civila se solicita o cerere- pe loc se elibereaza. 2. Publicarea in monitorul oficial, in Timisoara, regim de urgenta , TAXA 80 DE RON -1 SAPTAMANA am primit ziarul. ( in regim normal se asteapta 30 de zile) 3. Cazier judiciar- pe loc- 5 ron aprx 4.Cazier fiscal - 1 ora - 20 de ron. Pt cei din Timis, se obtine de la cladirea finantelor, Piata 700. 5. Cel mai lung . Cu ziarul, inapoi la ofiterul de stare civila care va publica din nou solicitarea, TERMEN , OBLIGATORIU 30 DE ZILE. 6.Dupa lunga asteptare cu toate aceste acte + certificat de nastere, divort si consimtamantul in caz de divort si ataseaza la dosar si se asteapta aprobarea. Timp: 14 zile