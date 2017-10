Medicul de gardă

Când trebuie făcut Testul Papanicolau

„Sunt puțin nelămurită, unii medici recomandă Testul Papanicolau o dată pe an, alții spun că e suficient să-l faci și la doi ani. Dacă ar costa mai ieftin, l-am face și o dată pe lună, dar cum nu este așa, mi-aș dori să știu, pentru siguranță, când se recomandă acest test și de ce e așa de important. Cu mulțumiri, Liliana, 41 ani”.v v vMetodele de diagnostic s-au impus în depistarea și diagnosticul cancerului genital feminin datorită capacității acestora de a semnala, atenție, precoce, prezența cancerului, chiar în absența unor date clinice concludente. Așa stând lucrurile, după cum ne-a explicat Daniela Dumitru, specialist în obstetrică ginecologie, potrivit schemei preconizate de Babeș Papanicolau, unul din obiectivele majore ale examenului citologic (de altfel, o metodă simplă, ieftină, fiabilă și un excelent mijloc de diagnostic al formelor incipiente de cancer) este stabilirea diagnosticului de malignitate. Tocmai de aceea, se recomandă tuturor femeilor un control ginecologic măcar o dată pe an! Durează numai câteva minute și ajută la depistarea din timp a leziunilor care pot duce la cancer peste ani. În plus, Testul Papanicolau poate descoperi și modificări premaligne ale colului într-o fază ușor de tratat, înainte de a se transforma în cancer.Din păcate, România nu a pus încă la punct un sistem performant de screening - față de alte țări, unde femeile sunt sunate de medicul personal pentru a li se aminti că trebuie să facă testul. Ignorând acest test, anual, mii de românce află că au cancer de col prea târziu, uneori atât de târziu, încât nu se mai poate face nimic pentru viața lor.