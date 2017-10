Când sunt predispuşi copiii la scolioză

Medicul de gardă

Când sunt predispuși copiii la scolioză

„Fetița mea a trecut în clasa a doua, stă cam cocoșată în bancă, la fel și acasă, e prea aplecată la birou. Am fost la oftal-molog, nu are probleme cu ochii. E posibil să facă vreo cocoașă sau ceva de genul la nouă ani, cât are acum?” – este dilema unei mame, îngrijorate că din cauza po-ziției în care se simte confortabil, fiica sa ar putea avea, prematur, probleme cu coloana vertebrală.Dr. Sibel Demirgian, medic primar recuperare, medicină fizică și balneologie în cadrul Clinicii Homeomed salută preocu-parea cititoarei noastre față de poziția adoptată la biroul de studiu sau la școală de fiica sa, menționând că deviații ale coloanei vertebrale pot apărea de la cele mai fragede vârste. Mai exact, scolioza și cifoza – principalele forme de această natură, debutează exact la copiii cu vârste între nouă și unsprezece ani.Ce este… cocoașa? Pentru a înțelege diferențele dintre cifoză și scolioză, medicul face următoarele precizări: cifoza se manifestă prin curbarea excesivă a coloanei în regiunea toracică și favorizează formarea așa-zisei cocoașe, pe când scolioza este o modificare a curburilor fiziologice, mai ales în regiunea lombară, luând forma literei „C”, urmată uneori de o modificare apărută în zona următoare, de data asta sub forma literei „S”: „Din păcate, se poate dezvolta chiar cifoscolioză, ceea ce înseamnă o dublă deviație a coloanei vertebrale”.În aceste condiții, nu e de mirare că în primii ani de școală, coloana copilului poate suferi deviații. Pentru a evita deformarea în timp a coloanei vertebrale, în primul rând părinții trebuie să fie extrem de atenți la poziția copilului, iar dacă au suspiciuni de genul celei reclamate de cititoarea noastră, să urmărească tot timpul poziția copilului pe scaun, dar să ceară și părerea unui medic. Din fericire, există, la această oră, suficiente modalități de examinare fizică și de testare specifică pentru identificarea atât a scoliozei, cât și a cifozei.