Când şi de ce trebuie returnate bonurile de masă

Când și de ce trebuie returnate bonurile de masă

Acordarea tichetelor de masă nu reprezintă o obligație a angajatorului, ci doar o posibilitate condiționată exclusiv de resursele financiare proprii. Nu este însă un abuz ca, în anumite condiții, tichetele, odată primite, să fie cerute înapoi.Se poate întâmpla ca după ce au primit tichetele de masă cuvenite pentru luna respectivă, unii angajați să intre în concediu medical sau fără plată, iar angajatorul să le ceară înapoi tichetele primite pentru zilele nelucrate efectiv. Or, acest lucru pare de neînțeles de salariați. În plus, cei puși în asemenea situații nu înțeleg de ce nu se pot „regla” lucrurile în luna următoare: „Chiar așa, să mi se ia înapoi un bon de masă? Sărăcește firma de la 9,35 lei? E ceva abuziv… Dar când lucrăm peste program fără bani, le convine?M. G.”.„Eu știu că legea tichetelor s-a schimbat… Întrebarea mea e dacă pot să dau înapoi bonurile de masă pentru concediul medical în luna următoare, în loc să le plătesc? Că înapoi n-am cum să le dau, din moment ce le-am folosit. Puțină milostenie trebuie să fie față de salariații bolnavi! Alexandra”.v v vÎntr-adevăr, Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă a suferit unele modificări și completări ulterioare, însă niciuna dintre aceste modificări nu schim-bă dispoziția potrivit căreia sala-riatul poate să folosească, într-o lună, un număr de tichete de masă cel mult egal cu numărul de zile în care a fost prezent la lucru în unitate, precizează Manuela Marcu, specialist în legislația muncii.Când se face returnareaCât privește posibilitatea ca un salariat să fie pus în delicata situație de a da înapoi chiar și un singur tichet de masă, aceas-ta nu constituie un abuz ci, dimpotrivă, respectarea legii. Iar legislația în materie prevede și obligația angajatului de a returna angajatorului, la sfârșitul fiecărei luni și la încetarea CIM, tichetele de masă primite în mod necuvenit. Totul, din cauză că regle-mentările privind acordarea tichetelor de masă interzic salariatului utilizarea în interiorul unei luni calendaristice a unui număr de tichete de masă mai mare decât numărul de zile lucrate efectiv în luna respectivă. Așadar, contravaloarea tichetelor de masă utilizate în plus, inclusiv costul imprimatelor, vor fi recuperate de către angajator din drepturile salariale cuvenite salariaților respectivi pentru munca prestată în luna în care tichetele de masă au fost utilizate.Nu e loc de… milostenieCât privește refuzul angajatorului de a recupera tichetele folosite în plus de angajat în cursul lunii urmă-toare, specialista ne-a spus că este incorectă reținerea numărului de tichete ce trebuiau returnate de salariat din tichetele datorate acestuia pentru luna următoare: „Motivația este clară, din moment ce legea precizează, și încă în mod expres, că atât contravaloarea tichetelor de masă folosite în plus, cât și costul imprimatelor, vor fi recuperate de către angajator din drepturile salariale cuvenite salariaților respectivi pentru munca prestată în luna în care tichetele de masă au fost utilizate. Așadar, fără niciun dubiu, recuperarea contrava-lorii tichetelor date în plus se va face din drepturile salariale cuvenite pentru munca prestată în luna în care bonurile au fost folosite”.ContravențieCă în astfel de situații nu e loc de înțelegere din partea angajatorului o spune tot legislația privind acordarea tichetelor de masă, potrivit căreia, fapta salariatului care utilizează un număr de tichete de masă mai mare decât numărul de zile în care a fost prezent la lucru în cadrul unității constituie contravenție, fiind sancționată cu amendă de la 20 lei la 50 lei.Care sunt zilele și perioadele care nu se consideră lucrate și deci, nu intră în calcul pentru acordarea tichetelor de masă, veți afla dintr-o ediție viitoare.