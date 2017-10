Când şi ce alegi să bei

Când și ce alegi să bei

Vineri, 04 Iulie 2014

Fără doar și poate, o băutură bună are menirea de a completa masa și de a pune în evidență gustul mâncării, cu condiția să știi cum să o alegi. Înainte de masă se servesc băuturile aperitive, despre care se spune că stimulează pofta de mâncare. În această categorie, specialiștii în domeniu includ lichiorul, șampania seacă sau combinațiile de vin și o băutură distilată, de exemplu vin de porto, sherry sau vermut. Împreună cu ele se pot servi și mici gustări _“ #a biscuiți, măsline, pateuri etc. Fiecare țară are propriile băuturi aperitive. Așa cum noi, românii, preferăm țuica, grecii beau înainte de masă ouzo, italienii beau vermut sau bitter, iar arabii preferă arak.În timpul mesei se servește în general vin, ales în funcție de alimente. La sfârșit se pot folosi băuturi digestive, despre care se spune că ajută digestia. În această categorie intră bitterul, brandy, lichiorul, tequila, whisky și alte băuturi tari servite seci.Însă atracția oricărei petreceri rămân întotdeauna cocktailurile, pe care le poate pregăti oricine, după rețete simple. În funcție de gust, o rețetă de cocktail poate fi potrivită pentru servirea înaintea mesei sau după masă. Cele seci (Manhattan, Margarita, Martini) sunt servite de obicei înainte de masă. Concktailurile dulci (White Russian, French Connection) se servesc după masă, la fel ca și așa zisele long drinks (Bloody Mary, Pina Colada, Tequila Sunrise).După masă se servesc adeseori băuturi pe bază de cafea și chiar dacă pare o categorie limitată ca număr de preparate, există foarte multe combinații cu cafea, una mai gustoasă ca alta. Espresso, o băutură italiană, este baza pentru multe rețete de băuturi cu cafea _“ #a cappuccino, latte macchiato, Cafe Americano etc. Acestea și multe altele se obțin amestecând anumite cantități de espresso cu apă sau lapte. Alte băuturi pe bază de cafea contin zahăr și lămâie, ciocolată caldă etc.