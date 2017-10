Medicul de gardă

Când se recoltează celulele stem

„Dacă e vorba despre o sarcină gemelară, se mai pot recolta celule stem? Care este momentul corect când se face operațiunea asta și dacă o simplă asistentă are dreptul să facă așa ceva?” (Lucreția Trandafir)Stimată doamnă Trandafir, în situația în care nașterea decurge fără niciun fel de probleme, momentul în care se face prelevarea sângelui placentar este intercalat între nașterea copilului și eliminarea placentei. Potrivit medicului ginecolog Ana Vasile, când apar complicații în cursul nașterii, singurul care hotărăște dacă se impune recoltarea este medicul obstetrician. Dacă, de exemplu, se întâmplă să fie sarcină de gemeni cu o singură placentă, se face o singură prelevare. Dacă sarcina gemelară este cu două placente, atunci se recoltează din fiecare cordon ombilical și din fiecare placentă.Cât privește taxa de depozitare, aceasta se percepe de către banca de date unde se depun celulele stem recoltate și se achită, de regulă, sub forma unei contribuții anuale, percepută cam în jurul datei la care s-au transmis rezultatele procesării sângelui placentar.Înștiințări la domiciliuSe poate întâmpla ca, după ani de zile, persoana respectivă să-și uite această obligație. Nicio problemă, banca de celute stem va trimite o notificare scrisă, contra unei majorări ce reprezintă cheltuieli de somare și de întârziere.Dincolo de aceste lucruri, specialiștii spun că celulele stem constituie tratamentul viitorului, în prezent 70 de boli figurând în lista celor care se vindecă sau sunt în stadiu de experiment. Din fericire, an de an apar noi descoperiri, iar lumea medicală deja vorbește despre terapii revoluționare.