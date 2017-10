Când se pot oficia cununii în afara Bisericii

Dacă, ani de-a rândul, oficierea cununiei religioase a fost posibilă și în aer liber, în prezent, Patriarhia Română nu mai permite acest lucru. Există însă și situații când slujba poate avea loc și în afara Bisericii.Cununia este una dintre cele șapte Sfinte Taine ale Bisericii Ortodoxe. Iar Sfintele Taine sunt lucrări prin care harul nevăzut al lui Dumnezeu este împărtășit credincioșilor, ne-a explicat Vasile Vasile, preot-paroh la Parohia Cuvioasa Parascheva din Năvodari. Tocmai de aceea se impune respectarea întru totul a rânduielilor liturgice. Iar pentru ca această ceremonie să fie cu adevărat sacră, Sfântul Sinod a hotărât ca oficierea să nu se mai facă la malul mării, în grădini, prin parcuri sau oriunde altundeva, în aer liber, în funcție de dorința mirilor. Hotărâre pe care mulți o consideră exagerată, atâta vreme cât: „Tot pământul, cu parcuri, grădini, mare, cu tot ce are, inclusiv casa omului, sunt sub semnul Domnului. Plus că nici botezul nu mai e permis acasă. A fost cineva, iarna, într-o biserică de la țară, să vadă cât e de frig? Botezi copilul acolo și l-ai condamnat la pneumonie. Probleme cu căldura au și bisericile din oraș. De ce nu le rezolvă, ca să nu aibă de suferit copiii și părinții? Maria Stroe”.„Dintotdeauna mi-am dorit să mă cunun religios în septembrie, cât mai aproape de data de naștere, iar prietenul meu a fost de acord. Noi nu le avem cu politica, habar n-am avut că preoții nu mai slujesc decât în biserică o cununie. Până acum, de ce se putea, iar acum nu? S-au schimbat regulile bisericești? Trebuie să cerem aprobare de la Patriarhie? Am un prieten, nu spun din ce oraș, care s-a cununat, recent, pe malul unui lac. Preotul le-a cerut să facă slujba înainte de apusul soarelui, asta a fost toată interdicția. Clara Damian”.„Părinții mei s-au cununat religios acasă, odată cu botezul meu, erau împreună de câți-va ani. Au fost doi preoți, iar ei au avut o căsni-cie frumoasă, și acum se înțeleg bine. Cred că dacă ai credință, nu contează locul în care te afli. Fiecare ar trebui să aibă dreptul să decidă acest moment cum vrea. Adina”.v v vCălin Gavrilaș, purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Tomisului, ne-a explicat că, potrivit acestei reguli adoptată de Sfântul Sinod, Patriarhia Română nu mai permite oficierea Tainei Cununiei și a Botezului în aer liber. Așadar, aceste slujbe au loc numai în bisericile parohiale, lăcașuri unde se pot respecta întru totul rânduielile liturgice și se poate păstra sacralitatea și solemnitatea acestor Sfinte Taine.Interzis și în mănăstiriEste adevărat, ani de-a rândul, cei care își doreau să fie cununați într-o mănăstire, oriunde, în țară, nu erau împiedicați să-și îndeplinească acest vis. În prezent, nici măcar această dorință nu mai poate fi luată în calcul, întrucât aceeași regulă a Sfântului Sinod interzice și oficierea cununiei în bisericile de mănăstiri.Excepții de la regulăCum, în viață, intervin și momente neprevăzute, C. Gavrilaș a ținut să precizeze că există și situații când se pot face și excepții de la această regulă a Sfântului Sinod. Este vorba de situații cu adevărat excepționale, din cauza cărora mirilor le este imposibil să se deplaseze la Biserică, pentru oficierea cununiei deja programate. Pentru a obține derogarea, este nevoie de pogorământul (aprobarea, acceptul) episcopului. Procedura presupune ca mirii să înainteze o cerere scrisă Arhiepiscopului Tomisului, în care să descrie motivele pentru care cer oficierea slujbei în afara lăcașului de cult. După ce va analiza cazul, arhiepiscopul va hotărî dacă este sau nu cazul să rezolve favorabil solicitarea.În concluzie, în afara situațiilor excepționale, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât ca oficierea Tainei Cununiei și a Botezului să aibă loc numai în bisericile parohiale, cu respectarea rânduielilor liturgice.