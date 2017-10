Când se poate... tăia robinetul la gaze?

Având în vedere că verificarea și revizia tehnică periodică a instalațiilor de utilizare sunt obligatorii pentru toți consumatorii,celor care nu vor să se achite de această responsabilitate li se va sista imediat furnizarea de gaze.„M-am mutat recent într-o casă cu încălzire pe gaze, iar fostul proprietar e plecat din țară. Pentru liniștea mea, aș vrea să fac o verificare la instalația de gaze, am eu unele bănuieli. Proprietarul mi-a spus să stau liniștit că nu sare casa în aer, că oricum Congaz face verificări din oficiu. În plus, mi-a zis că până nu se întoarce el nu pot să fac nimic, din cauză că a rătăcit dosarul de la Congaz când s-a mutat. O să se întoarcă el peste trei luni, o să caute dosarul și să stau liniștit că nu-mi taie nimeni robinetul la gaze. Verificarea instalației este obligatorie sau se face în caz de nevoie? Am auzit că dacă nu ești în regulă, ți se taie gazele!” (Adrian Mihale).Când se fac verificări din oficiuÎn primul rând, trebuie să se știe că verificarea și revizia tehnică periodică a instalațiilor de utilizare sunt obligatorii pentru toți consumatorii și se efectuează de un operator economic autorizat de către ANRE, selectat de către consumator sau pus la dispoziție de către Congaz, în funcție de opțiunea abonatului. Practic, întreținerea instalațiilor de utilizare constă din efectuarea a două tipuri de operațiuni. Primul îl reprezintă verificarea tehnică a instalațiilor de utilizare la maximum doi ani. Consumatorul nu trebuie să stea cu ochii pe ca-lendar, întrucât data scadenței este trecută în factura de con-sum gaze naturale, deci este suficient să vă uitați, lună de lună pe factură, pentru a nu depăși acel termen. Al doilea tip de verificări vizează revizia tehnică a instalațiilor de utilizare, care se face la maximum 10 ani. Chiar dacă această dată nu apare în factura lunară, consumatorii ale căror instalații sunt scadente la revizia de 10 ani vor primi înștiințări prin poștă din partea Congaz.Data scadenței, obligatorie!După efectuarea verificării sau a reviziei, operatorul care a făcut verificările este obligat să depună un exemplar al documentelor justificative la Congaz S.A. în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de data scadenței, un exemplar rămânând la consumator.Când consumatorii optează ca verificările tehnice periodice să fie făcute de către o echipă a Congaz, aceștia trebuie să depună o cerere scrisă la Registratura societății sau se pot programa la Biroul Planificare verificări și revizii, la telefonul 0241 480664.Verificări la cerereIndiscutabil, abonații care constată, la un moment dat, lucruri în neregulă privind funcționarea instalației de gaze trebuie să anunțe de urgență Serviciul de verificări al Congaz, pentru a se dispune efectuarea verificărilor necesare.Ce faceți dacă ați pierdut dosarul?Domnule Mihale, nu vă faceți griji, căci pierderea dosarului de instalare nu este un capăt de țară, întrucât în astfel de situații, abonatul poate să obțină copii ale acestuia urmare unei simple cereri adresate Congaz. Într-adevăr, acest demers este obligatoriu, întrucât la verificarea sau la revizia tehnică periodice, abonații trebuie să pună neapărat la dispoziția operatorului economic care execută lucrările dosarul definitiv al instalației de utilizare.În concluzie, pentru a nu risca să vi se taie gazele, nu trebuie să refuzați verificările periodice pentru că nu sunt facultative și, extrem de important, aveți mare grijă să nu depășiți data scadentă!