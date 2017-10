Când se poate… fluiera a pagubă după divorţ

Când se poate… fluiera a pagubă după divorț

După desfacerea căsătoriei intervin anumite efecte juridice și cu privire la patrimoniul foștilor soți, respectiv împărțirea bunurilor, dar și a datoriilor comune din timpul căsătoriei. Cine va plăti însă datoriile secrete ale celuilalt soț?Din păcate, multe cupluri ajunse la capătul suportabilității ajung să divorțeze. Dacă actuala legislație permite divorțul la notar sau la starea civilă, ca alternativă la instanța de judecată atunci când soții se înțeleg, se întâmplă ca din cauza imposibilității de a decide asupra partajului, până la urmă să ajungă tot în sala de judecată. O cititoare a ziarului nostru, care a mai trecut printr-un divorț prin instanță, nu și-ar mai dori să repete acea „dureroasă experiență, mai ales când la mijloc sunt nenorociții de bani. Primul meu soț a și recunoscut că m-a luat pentru banii lui tata și că a divorțat ca să-i revină și lui parte din banii tatei. Al doilea soț a profitat și el de banii tatălui meu, în sensul că eu plăteam aproape toate cheltuielile casei, el fiind mare jucător de pocker. Ca să aflu că de fapt nu la pocker cheltuia el banii. A făcut un credit ca să-și întrețină concubina de care am aflat târziu. Eu am depus divorțul, iar el îmi cere să împărțim și creditul lui, de care habar n-am avut, plus că a girat cu casa, fără semnătura mea. M-a amenințat că dacă nu accept, scoate casa la licitație, că el nu mai poate plăti banca! Sunt eu obligată să plătesc niște datorii ascunse ale soțului?”.Într-adevăr, situația este delicată, dar rezolvabilă. După cum ne-a explicat notarul E. Ionescu, dacă împrumuturile secrete nu au fost făcute pentru ceea ce s-ar putea încadra în categoria cheltuielilor comune ale casei, celălalt soț nu are nicio obligație să contribuie la achitarea acelor credite.Referitor la acest caz, dacă în urma divorțului și, respectiv, partajului, casa va reveni soției, atunci banca la care soțul are creditul nu o poate executa silit pentru recuperarea datoriei fostului soț. Cu totul altfel stau lucrurile dacă soții se răzgândesc și nu mai divorțează, situație în care banca va putea executa fără probleme locuința, în sensul în care va face o acțiune de ieșire din indiviziune și va executa partea din casă ce i se cuvine soțului (evident, dacă și el a contribuit la cumpărarea acesteia).Semnătura falsă poate fi dovedităPe de altă parte, fără semnătura ambilor soți, nu ar fi fost posibilă garantarea acelui credit cu locuința dobândită în timpul căsătoriei. Așa stând lucrurile, dacă nu se ajunge la o înțelegere, se poate dovedi falsul de către partea interesată.Bunuri propriiDacă locuința soților în divorț ar fi bun dobândit de soție înainte de căsătorie, fie și prin moștenire, oricâte credite și alte împrumuturi secrete ar avea soțul, casa nu poate fi afectată de bancă sau de către un alt creditor.Valoarea bunurilor partajabile, dacă există înțelegere asupra acestui pas important, se stabilește de comun acord de că-tre soți sau foștii soți, evitându-se astfel să se plătească un expert evaluator, dar și prelungirea duratei de soluționare a partajului.Dacă părțile nu se înțeleg și în ecuație apar și împrumuturi sau alte datorii secrete ale unuia dintre soți, instanța va fi aceea care va numi un expert evaluator care va stabili cuantumul bunurilor ce fac obiectul partajului.