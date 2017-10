Când se poate respinge cererea de pensionare

1

ADERUL DEPSRE PENSII

Dna/Dra Florica Zdru , te rog nu mai deruta oamenii in ceea ce priveste timpul in care se rezolva o cerere de pensionare, indiferent de tipul ei, respectiv, anticipat, anticipat partial sau limita de varsta. Si, spun asta din experienta personala. E drept ca, legal, solutionarea cererii de pensionare s-ar face in 45 de zile si in maximum 5 zile se va comunica celui interesa indiferent care este solutia. Acest lucru nu se respecta de fel. Iti dau exemplul meu, am solicitat pensionarea pe 07.02.2012 si, numai dupa ce am facut 2( doua ) adrese scrise si depuse la Casa teritorial de pensii, am reusit sa-mi intru in drepturi, respectiv in in 13.06.2012 am primit decizia ( 45 de zile ?????!!!!!).M-am pensionat anticipat partial, fortat de faptul ca nu-mi mai gaseam serviciu si nici nu mai aveam drept la ajutor de somaj si, asta m-a costat penalizare pentru 20 de luni cu 15%, din cauza unui minus d 1 luna si 10 zile. Dupa indelinirea conditiilor de transformare a pensiei anticipate, in pensie la limita de varsta, conform legii, DIN OFICIU, casa de pensii ar fi trebuit sa faca aceasta modificare. Ei bine, au facut cuvenita rectificare abia dupa 7 luni, respectiv in luna octombrie 2013 am indeplinit conditiile legale de trecere la pensie de limita de varsta si drepturile mi sau acordat abia in luna mai 2014, dupa 3 solicitari in scris depuse la registratura si un mesaj e-mail. Macar , pentru buna regula, informati oamenii asa cum trebuie, ptr ca sunt multi care, sarmanii nu mai au alta solutie decat pensia si cand is ata intarzie, este o adevarata drama.