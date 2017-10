Când se plăteşte mai mult pentru dezbaterea moştenirii

Când se plătește mai mult pentru dezbaterea moștenirii

Cu toate că moștenirea poate fi dezbătută oricând, indiferent de numărul anilor scurși de la deces, costurile sunt mai mari numai după scurgerea a doi ani de la trecerea în neființă a proprietarului averii. La cât se ridică aceste sume, aflați în continuare.„Tata a murit în 2005 și nu am făcut moștenirea, nu ne-am permis financiar. Mama, fiind foarte bolnavă, ne-a spus că n-are rost să cheltuim de două ori cu notarul, știa că nu mai trăiește mult, avea cancer. În 2009 a murit și dânsa, dar n-am deschis moștenirea tot din lipsa banilor, cheltuisem prea mult prin doctori. Zilele trecute am întrebat la un notar cam cât ne-ar costa și ne-a spus că indiferent de avere, mai trebuie plătit în plus din cauză că așa se face dacă nu se deschide moștenirea în doi ani de la deces. Asta înseamnă că se adaugă un fel de dobândă și în continuare, pentru fiecare an, ca la bancă, sau ești obligat să deschizi moștenirea fix în doi ani ca să fii scutit de dobânda asta? Mai nou, am auzit că termenul e de un an! Ce trebuie să facem ca să plătim mai puțin?” (Liana Trandafir).Când se plătește mai multÎntr-adevăr, când se pune problema termenului pentru dezbaterea moștenirii, apar confuzii cu ceea ce înseamnă termenul acordat de lege pentru a accepta sau a respinge moștenirea cuvenită, termen care nu are nicio legătură cu dezbaterea moștenirii, întrucât aceasta se poate face oricând, indiferent de numărul anilor care au trecut de la data decesului. Potrivit consilierului juridic Carmen Gigică, este vorba despre lucruri total diferite, în sensul că dreptul de acceptare a moștenirii se exercită în termen de un an de la data decesului. Dacă însă au trecut mai mult de doi ani, succesiunea poate fi dezbătută fără probleme, însă costurile vor fi mai mari.Dezbaterea moștenirii, fără termen!Așadar, este clar că persoanele cu drept de moștenire pot să dezbată succesiunea oricând doresc și oricând își permit să suporte costurile notariale. „Este adevărat că dezbaterea moștenirii poate fi demarată și după 20 de ani de la deces, însă e mult mai avantajos ca această procedură să aibă loc în termen de doi ani de la deces, întrucât dacă trec mai mult de doi ani, se percepe la notariat un impozit de 1% din valoarea bunurilor ce compun masa succesorală. Nici vorbă de dobândă calculată pentru fiecare an scurs de la moarte, cum apreciază doamna Trandafir. Practic, după ce trec doi ani, chiar dacă succesiunea se va dezbate după alți doi, șapte, zece sau cine știe câți ani, costurile suplimentare vor fi tot de 1% din valoarea totală a averii defunctului” – a clarificat juristul.Costurile depind de valoarea averiiPractica o dovedește că foarte multe persoane cu drept de moștenire amână dezbaterea succesiunii din cauza problemelor financiare. Cum în cazurile în care moștenitorii se înțeleg, dezbaterea se face la notariat, taxele notariale nu pot fi ocolite. Acestea nu sunt însă fixe, ci se calculează în funcție de valoarea totală a bunurilor, la care se adaugă onorariul notarului public după cum prevăd reglementările în vigoare.Dacă moștenitorii nu cad la pace, inevitabil, succesiunea trebuie dezbătută la instanța judecătorească aparținătoare ultimului domiciliu al defunctului, cu citarea tuturor moștenitorilor. Costurile în acest caz presupun taxa de timbru, care e de 50 lei pentru stabilirea calității fiecărui moștenitor, plus 3% din valoarea bunurilor masei succesorale. Când situația este complicată și se impune o expertiză pentru evaluarea bunurilor și a modului de împărțire, se vor suporta și alte costuri, plus onorariul avocatului, dacă va fi angajat. Însă, după terminarea procesului, toate cheltuielile de judecată se vor împărți între toți moștenitorii, dar nu în mod egal, ci în funcție de cotele moștenite de fiecare.