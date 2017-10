Când se plăteşte concediul de odihnă

Când se plătește concediul de odihnă

„Am lucrat și prin alte locuri, dar nu mi s-a întâmplat niciodată să nu primesc banii de concediu nici măcar după ce am revenit la muncă. Mă interesează să știu când trebuie plătit, legal, un salariat pentru zilele de concediu, înainte de concediu, după sau când are firma bani?” - întreabă un cititor.v v vIndemnizația de concediu de odihnă ar trebui să se plătească, de către angajator, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de plecarea în concediu, precizează Mihaela Crivea, specialist în probleme de muncă. Astfel, potrivit legislației muncii, pentru perioada concediului de odihnă, salariatul are dreptul la o indemnizație denumită de concediu, care nu poate fi mai mică decât salariul de bază, indemnizațiile și sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectivă, așa cum sunt prevăzute în contractul individual de muncă.Important! Indemnizația de concediu de odihnă reprezintă media zilnică a drepturilor salariale din ultimele 3 luni anterioare celei în care este efectuat concediul, multiplicată cu numărul de zile de concediu.