Când se numeşte un curator special

Când se numește un curator special

„Din motive de boală, Autoritatea Tutelară are dreptul să numească un curator special? Unde se depune prima cerere de curatelă și cam cât costă numirea unui curator? Am nevoie urgent de aceste date, vă mulțumesc anticipat pentru înțe-legere. Aura Ifrim”.Doamnă Ifrim, potrivit reglementărilor în vigoare, ori de câte ori între tutore și minor se ivesc interese contrare, care, atenție, nu sunt dintre cele ce trebuie să ducă neapărat la înlocuirea tutorelui, instanța de tutelă va numi un curator special. De asemenea, dacă din cauza bolii sau din alte motive tutorele este împiedicat să îndeplinească un anumit act în numele minorului pe care îl reprezintă sau ale cărui acte le încuviințează, de asemenea, instanța de tutelă va numi un curator special. În plus, pentru motive temeinice, în cadrul procedurilor succesorale, notarul public, la cererea oricărei persoane interesate sau din oficiu, poate numi provizoriu un curator special, care va fi validat ori, după caz, înlocuit de către instanța de tutelă.ProcedurăPentru dispoziția de instituire curatelă specială și numirea unui curator special pentru minor, cererile se depun la Serviciul Autoritate Tutelară și Protecția Copilului din strada Amzacea nr. 13, de luni până vineri, între orele 8.30-15.30 (telefon 0241/484203).Referitor la actele necesare, acestea sunt o cerere expresă a biroului notarial; declarația persoanei ce va fi numită curator special, care se întocmește în fața funcționarului; actul de identitate al viitorului curator; certificatul de naștere al minorului; certificate de deces ale părinților, precum și adeverința medicală eliberată de medicul de familie pentru persoana ce va fi desemnată curator special.Cât privește costurile, e nevoie de câte un timbru fiscal pentru fiecare act de stare civilă, în valoare de 50 de bani.