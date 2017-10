Când se declară naşterea la Starea Civilă

Când se declară nașterea la Starea Civilă

„Am, ca vecini, o familie de oameni mai nevoiași. Ultimul lor copilaș are deja trei luni, dar nu are nici acum certificat de naștere. Aș vrea să-i ajut, dar nici eu nu știu dacă se poate, după atâta timp!” (Ana Lungu).v v vÎntr-adevăr, există termene clare privind declararea și înregistrarea nașterii unui copil. Însă, dacă se întâmplă ca din diverse motive, acest lucru să nu se fi întâmplat la timp, după expirarea termenelor prevăzute de lege, dar nu mai târziu de un an de la dată nașterii, înregistrarea nașterii se face numai cu aprobarea primarului, dată pe declarația scrisă, în care se va preciza și motivul care a dus la întârziere.Dacă însă declarația se face după trecerea unui an de la data nașterii, lucrurile sunt mai complicate, căci actul de naștere se întocmește numai în baza unei hotărâri judecătorești, definitive și irevocabile, privind încuviințarea înregistrării tardive, care trebuie să conțină toate datele necesare înregistrării.Termene. Potrivit reglementărilor în vigoare, termenul pentru declararea și înregistrarea nașterii copilului este de: 15 zile de la data nașterii, pentru copilul născut viu și aflat în viață; de 3 zile de la data nașterii, pentru copilul născut mort și de 24 de ore de la data decesului, pentru copilul născut viu care a decedat înăuntrul termenului de 15 zile.Important! Nedeclararea nașterii în termenele prevăzute de lege constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 50 la 150 lei.