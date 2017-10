Când se dă undă verde pentru spălarea străzilor constănţene

4

Avem primarie ?

Praful si instalarea bolilor sunt in concordanta cu mediul. DE plantat arbori a-ti auzit ? Cati s-au plantat in ultimii ani in Constanta ? Ma refer la arbori nu la arbusti de 20cm. Nici in parcuri nu s-a pus nici macar gard viu in jurul parcelelor unde creste iarba. D-nu fost navigator aude ?