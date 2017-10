Când rişti să nu fii despăgubit de Enel, deşi ai avea dreptul

Fluctuații dese de tensiune, aparatură arsă…

Când riști să nu fii despăgubit de Enel, deși ai avea dreptul

Chiar dacă aparatura electrică vi s-a stricat din vina Enel, dacă nu reclamați această situație în scris și, atenție!, în trei zile lucrătoare, nu mai puteți fi despăgubiți.Potrivit reprezentanților Enel Distribuție Dobrogea, peste acest termen nu se mai poate face analiza situației.Abonații cărora li se… prăjesc aparatele electrocasnice din cauza repetatelor fluctuații de tensiune și a întreruperilor furnizării energiei electrice au dreptul, prin lege, să fie despăgubiți, cu condiția ca am-bele părți semnatare ale contractului să-l respecte și să nu se abată de la legislație. Este vorba despre Legea nr. 123/2012, respectiv HG nr. 1007/2004 - Regulamentul de Furnizare a Energiei Electrice. De asemenea, trebuie respectate ad-litteram și clauzele din contractele încheiate cu consumatorii casnici, aprobate de ANRE, precum și de procedura de despăgubire a consumatorilor casnici pentru deteriorarea receptoarelor electrocasnice din vina operatorului de distribuție. În realitate, puțini sunt cei care se interesează, preventiv, despre pașii ce ar trebui urmați pentru a-și recupera din pagubele produse din vina Enel, chiar și când au parte, în mod repetat, de aseme-nea evenimente.Aviz clienților!Că așa stau lucrurile, o demonstrează cele sesizate în continuare de Ioana Alexa: „Sunt conștientă că nimeni nu-ți dă, în ziua de azi, bani pe vorbe, darămite Enel! Mi se pare o exagerare, ca să zic un abuz, următoarea situație: de la atâtea fluctuații de curent, plus întreruperi, frigiderul meu a cedat. Am crezut că are vreo hibă și am chemat pe cineva care se pricepe, să-l repare. Însă, omul mi-a spus că s-a stricat de la fluctuațiile de tensiune și m-a sfătuit să cer despăgubiri de la Enel. Dar am fost refuzată, pe motiv că nu am depus cererea în trei zile de când s-a stricat frigiderul. După cinci zile, ei n-au cum să-și dea seama dacă s-a stricat din vina lor și nu din alte motive. De unde era să știu eu, om obișnuit, chestia asta, că doar nu sunt jurist? Și nu m-am dus peste o lună, am în-târziat numai două zile! Chiar așa, e o chestie bătută-n cuie? Dacă un abonat nu-și plătește factura la timp, e fript la buzunar cu penalizări. Dar când e să fie ajutat, Enel știe să-și apere buzunarele!”. Cititoarea noastră a recunoscut că nu s-a arătat mai niciodată interesată de legislația privind acordarea unor despăgubiri beneficiarilor de servicii publice și, „mai rău” decât atât, și contractele cu furnizorii de utilități le-a semnat, de-a lungul anilor, ca… primarul, ceea ce nu mai recomandă nimănui.Termen „bătut în cuie“Potrivit reprezentanților Enel Distribuție Dobrogea, într-adevăr, condiția esențială pentru ca furnizorul de energie electrică să demareze analiza împrejurărilor în care s-au produs deteriorările apa-raturii electrocasnice reclamate de abonați, este ca sesizarea să fie înregistrată la registratura Enel în termen de trei zile de la produ-cerea evenimentului. Iar această condiție nu este, nici pe departe, o condiție impusă de furnizorul de electricitate, ci de legislația menționată în primele rânduri ale articolului.Așadar, pentru a primii banii cuveniți drept despăgubiri, abonații trebuie să respecte, în ordine, următoarele condiții: să anunțe în scris furnizorul de energie elec-trică în termen de trei zile lucrătoare de la apariția șocului de tensiune care a deteriorat aparatura electrocasnică; apoi, să știe și să urmărească dacă, în baza solicitării scrise, furnizorul verifică împreună cu operatorul de distribuție dacă a avut loc un șoc de tensiune la data respectivă și care sunt aparatele deteriorate. Ulterior cercetării, dacă se constată că defecțiunile s-au produs din vina Enel, aparatura electrocasnică poate fi dusă la reparat. Așadar, prin lege, Enel este obligat să plătească despăgubiri consumatorilor după ce analiza de specialitate demonstrează că vina îi aparține.Despre celelalte condiții, deloc puține, pe care trebuie să le îndeplinească atât consumatorul, cât și furnizorul de electricitate, pentru ca despăgubirea să fie posibilă, vom scrie într-o ediție viitoare a ziarului nostru.