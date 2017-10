Când riscaţi să vi se taie curentul chiar dacă n-aveţi datorii

Când riscați să vi se taie curentul chiar dacă n-aveți datorii

Furnizorul are dreptul să întrerupă energia electrică în foarte multe situații, chiar și fără preaviz, prima de pe această listă fiind expirarea contractului consumatorului.Abonații știu foarte bine că au obligația să respecte prevederile contractelor încheiate cu furnizorul de energie electrică, că nu au voie să acumuleze restanțe la plata facturilor dacă țin să nu fie deconectați de la rețeaua de alimentare. Și Camelia Amărăzeanu, din Eforie Sud, a avut mereu grijă să pună bani deoparte pentru plata consumului de energie electrică, întrucât nu ar fi conceput că se poate trăi, în zilele noastre, la lumina lumânării, fără televizor etc. Și, totuși, femeia susține că deși nu are nici măcar un leu datorie, dimpotrivă: „Am și bani în garanție la ei, totuși, din mai 2012. Într-o zi când nu eram acasă, fiind plecată la fiica mea, la București, fără să fiu anunțată, mi-au tăiat curentul electric și mi-au luat contorul. Când m-am întors am crezut că e vreo avarie, apoi am încercat să aflu ce s-a întâmplat de la Enel Mangalia. Acolo mi s-a cerut să fac reclamație scrisă și să aștept răspunsul acasă, dar nu am primit nici până în ziua de azi vreo hârtie. De atunci, viața mea e un calvar fără curent. Din cauza lumânării, era să dau și foc la casă într-o noapte. Disperată, recent i-am dat în judecată, dar am termen abia la sfârșitul lunii august. Sunt terminată, am venit la dumneavoastră cu rugămintea de a fi ajutată să primesc din nou curent electric, căci nu sunt rău-platnică. Să mi se spună și mie de ce mi-au făcut una ca asta!”.S-a acționat legalJohanna Scânteie, purtător de cuvânt în cadrul Enel Distribuție Dobrogea, ne-a explicat că situația mai sus prezentată se datorează faptului că abonata, care locuiește într-un spațiu închiriat, a avut un contract temporar cu furnizorul de energie electrică. Or, acest contract a expirat la sfârșitul anului 2011. În luna decembrie a aceluiași an, abonata a fost avertizată de Enel că trebuie să încheie un nou contract, pentru a nu se ajunge la deconectare: „Dovadă este faptul că deconectarea s-a produs abia în mai 2012, deci ar fi existat timp suficient pentru clarificarea lucrurilor. Ce trebuie să facă acum fosta noastră abonată? Nimic altceva decât să intre în legalitate cu spațiul pe care îl deține, apoi să solicite reînnoirea contractului cu Enel. Asta a fost baza legală care a dus la deconectare. Nu putem furniza energie electrică pe un contract expirat. Ar fi fost de-a dreptul imposibil să i se întrerupă curentul fără să i se explice motivele”.Apoi, purtătoarea de cuvânt a ținut să-i asigure pe abonați că Enel dispune de o bază de date foarte bine pusă la punct, astfel încât, în orice moment să se cunoască situația fiecărui abonat.Situație similarăla blocurile ANLProfitând de această conjunc-tură, J. Scânteie a ținut să precizeze că și cei care locuiesc în blocurile ANL au contracte tem-porare cu Enel, iar grija lor, pentru a nu ajunge să fie decontectați, ar trebui să fie reînnoirea acestor contracte în timp util.Motive de întrerupere a curentuluiDin păcate, percepția multor abonați este că atât timp cât sunt la zi cu plata facturilor, nu ar exista niciun alt motiv pentru a se trezi pe întuneric. În plus, puțini sunt cei care analizează cu atenție clauzele contractului. Dacă ar face acest lucru, vor fi puși din timp în gardă că riscă decontectarea și când contractul expiră, și când consumă fraudulos energie elec-trică sau depășesc puterea apro-bată prin avizul de racordare ori când contractul este pe numele altei persoane fizice sau juridice decât al celei care deține de drept locul de consum. Tot la debranșare conduce și neachitarea facturilor sau a altor sume datorate de către consumator, în condițiile stabilite prin contract, dar și împiedicarea delegatului împuternicit al furni-zorului de a monta, verifica, înlo-cui elementele grupurilor de măsu-rare, de a verifica și remedia de-fecțiunile în instalațiile care sunt proprietatea furnizorului, atunci când acestea se află pe teritoriul consumatorului, iar lista ar putea continua.Pe de altă parte, și furnizorul de energie electrică este obligat să plătească despăgubiri consumato-rului în diverse situații, despre care vom scrie într-o ediție viitoare.