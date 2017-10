Când riscaţi închiderea, din oficiu, a robinetului la gaze

Când riscați închiderea, din oficiu, a robinetului la gaze

Dacă ați uitat că, din doi în doi ani, trebuie să vă ocupați de verificarea și revizia tehnică a instalației de gaze de la domiciliu, fix în ziua scadenței se întrerup gazele. Ce-i de făcut pentru depășirea situației, aflați în continuare.Prinși în vârtejul cotidian, se întâmplă, adesea, ca din tot felul de motive, cei care sunt racordați la rețeaua de gaze naturale să nu se achite de obligația privind verificarea și revizia tehnică perio-dică a instalațiilor de utilizare. Iar când, exact în ziua scandenței, se trezesc că nu le mai funcționează aragazul, nu mai au apă caldă sau căldură, încep să arunce săgeți înspre Congaz, fără să ia în calcul propria scăpare: „Pe 20 octombrie, când am venit de la muncă, în casă era tare frig, caloriferele reci, nu tu apă caldă, nici aragaz funcționabil. Am crezut că e vreo avarie, am dat telefon la Congaz, nicio avarie. Cel de la telefon n-a fost inspirat să mă întrebe dacă am făcut revizia, iar eu am început să caut un specialist, să vadă ce-i cu centrala. A venit cineva după două zile, s-a uitat la centrală, totul era în regulă. M-a întrebat când trebuie să fac revizia, habar n-aveam. Noroc că am găsit ultima factură și ne-am lămurit că s-a depă-șit termenul. Eu nu mă uit pe facturi decât la suma de plată, e vina mea. Totuși, cred că ar trebui să fim somați telefonic, pe cheltuiala noastră! Carmen Ioana”.„Am fost plecată din țară și chiar în perioada aia trebuia să fac revizia obligatorie la centrala de gaze. Am uitat să mă ocup de asta înainte, iar maică-mea, femeie bătrână, a suferit de frig. Dacă ai datorii la factura de la telefon, te avertizează în vreun fel, să plătești. La gaze nu ești avertizat în niciun fel. Mai uită omul! Dar nici așa, să tai gazul exact la scadență, parcă e prea de tot! Un termen de grație lasă orice firmă de serviciu public, așa știu eu că e fair play! S. Marina”.Data scadenței, trecută în facturăEste adevărat că există persoane care, la primirea unei facturi, nu acordă atenție decât sumei de plată, ignorând să-și arunce privirea și asupra celorlalte rubrici. Iar când este vorba despre factura privind consumul de gaze naturale, dacă beneficiarul ar face un mic efort să vadă ce alte specificații mai apar, cu siguranță ar observa că este o rubrică specială, în care se menționează data scadenței reviziei tehnice. De altfel, în afara situațiilor de forță majoră, această neglijență constituie principalul motiv care atrage întreruperea furnizării gazelor la domiciliul abonaților în cauză. Deci, abonații sunt anunțați de Congaz, sub această formă, că trebuie să se achite de această obligație. În concluzie, pentru a nu risca să vi se taie gazele, aveți mare grijă să nu depășiți data scadentă!Repunerea în funcțiune a centraleiPotrivit Congaz, dacă, din tot felul de motive, abonatul uită că trebuie să facă revizia tehnică obligatorie la un interval de maximum doi ani, este obligația lui să ia legătura cu o firmă autorizată să efectueze asemenea revizii ale instalațiior de utilizare. Apoi, operatorul care a făcut verificările este obligat să depună un exemplar al documentelor justificative la Congaz S.A., în cel mai scurt timp, un exemplar rămânând la consumator. După primirea acestui document, se va relua furnizarea gazelor.Consumatorii pot însă opta ca verificările tehnice periodice să fie făcute de către o echipă a Congaz. În acest caz, abonații trebuie să depună o cerere scrisă la Registratura societății sau se pot programa la Biroul Planificare verificări și revizii, la telefonul 0241/480.664.