Când puteţi lua concediu în tranşe

Când puteți lua concediu în tranșe

„La noi la firmă, e o regulă clară, concediul de odihnă se ia tot odată, ca să nu fie discuții. Am avut nevoie numai de șase zile de concediu, și pentru că nu corespundea programării, nu mi s-a aprobat. E legal? Vă mulțumesc anticipat pentru răspuns, Ana”.Împărțirea concediului de odihnă în mai multe tranșe este posibilă, dar numai în anumite situații. După cum ne-a explicat specialistul în probleme de muncă, Mihaela Crivea, dacă programarea se face fracționat, angajatorul nu poate sta deoparte, lăsând totul la discreția angajatului. Dimpotrivă, lui îi revine, prin lege, obligația de a se ocupa de această programare. În plus, tot angajatorul trebuie să se asigure ca fiecare salariat să efectueze într-un an calendaristic măcar o perioadă de zece zile lucrătoare de concediu neîntrerupt.Există și situații când un angajat, din motive independente de voința lui, să nu poată efectua în întregime concediul de odihnă la care are dreptul pe parcursul unui an calendaristic. Atunci, Codul Muncii îl obligă pe angajator să-i acorde salariatului respectiv concediul cuvenit până la sfârșitul anului următor. Cât privește sărbătorile legale în care nu se lucrează, dar și zilele libere plătite după cum este stipulat în contractul colectiv de muncă, acestea nu sunt incluse în durata concediului de odihnă anual.De precizat că orice angajat, desigur, proporțional cu activitatea prestată, trebuie să primească minimum 20 de zile lucrătoare de concediu de odihnă.