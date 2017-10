Când poţi să-ţi pui tot blocu-n cap, din „ambiţie“!

Când poți să-ți pui tot blocu-n cap, din „ambiție“!

Există locatari care, dacă ei nu au probleme în propriul apartament, nu-i interesează dacă vecinii suferă din cauza lor.Cu toate că există un cadru legal privind buna conviețuire între oameni, fie că locuiesc la bloc, la casă, fie că se află într-un loc public, merg pe stradă etc. etc., totuși, când vine vorba de respectarea normelor, unii semeni forțează nota prea mult. Mai rău este când o fac pentru a-și plăti niște polițe mai vechi, iar de suferit au și persoane fără nicio legătură cu incidentele care „cer răzbunare”. Asupra unei asemenea situații atrag atenția astăzi mai mulți cititori, care se consideră depășiți de „ambițiile” vecinilor.Uscătorie sau depozit?„Avem uscătorii la fiecare etaj. La etajul nostru, uscătoria e mai ceva ca o ghenă de gunoi. Suntem patru familii, dar zici că acolo aruncă gunoiul tot orașul, e o mizerie ce nu s-a văzut, n-ai pe unde să calci, dară-mi-te să mai întinzi și rufe. O să dau numai câteva exemple de comori care zac aici de nici nu se mai știe când: borcane cu murături stricate, un butoi cu varză împuțită, bucățele de gresie și faianță cum le-a rămas, bucățele de parchet, perdele, jucării, o grămadă de ciorcioboate. Iar zilele trecute, după ce un vecin a zugrăvit, în loc să ducă la ghenă celofanele pline de var cu care și-a acoperit lucrurile din casă, le-a întors pe dos și le-a trântit exact la uscătorie… Vecinii mi-au spus că o face înadins, de când a fost reclamat să-și demoleze garajul, uitat de primărie…, dar să nu-i arunc din lucruri, că ar fi în stare să mă reclame pentru furt. Nici conducerea asociației nu-i dovedește, ce pot să fac?” - întreabă L. Aioanei.Situații și mai delicate„Unde pot fi reclamați vecinii miștocari? Deasupra mea stă un tânăr, mă rog de el de trei luni să mă lase să intru cu un instalator, că îmi picură în baie, la chiuvetă, m-am săturat să stau cu ligheanul… Cel mai tare nu mă supără că refuză, ci felul cum vorbește, mă ia la mișto… că și el aude cum picură, dar se gândea că e de la pipi… Președintele de bloc a intrat în baia mea (cu un instalator), dar mi-a spus că nu au ce să facă, pentru că defecțiunea n-ar fi pe parte comună. Atunci am aflat că tânărul s-a ofuscat de când l-a reclamat un alt vecin, la sectorist, că dă muzica tare și acum își face ambițiile… Toată ziua tremur să nu se strice mai tare și să găsesc apartamentul inundat… Și în „junglă” sunt reguli, numai la noi, nu!” - ni s-a plâns A. Lucian.Respect față de bunurile comuneLegislația care ar trebui să guverneze relațiile dintre locatari este clară, în sensul că dacă unul dintre proprietari împiedică, cu bună știință și sub orice formă, folosirea normală a imobilului, creând prejudicii celorlalți proprietari, după caz, măsurile pentru folosirea normală a acestuia se vor hotărî pe cale judecătorească, la solicitarea asociației de proprietari. Însă, ing. Nicolae Stan, ca specialist pe probleme tehnice în cadrul Uniunii Asociațiilor de Proprietari, apreciază că în asemenea situații ar trebui să se implice președintele asociației, comitetul executiv, administratorul, astfel încât lucrurile să se normalizeze, iar locatarul ambițios să înțeleagă că uscătorul este bun de folosință comună, care trebuie întreținut de către toți cei care îl folosesc și nu proprietatea lui.E nevoie de înțelegereÎn legătură cu a doua chestiune, ing. Nicolae Stan precizează că atâta vreme cât defecțiunea nu este în zona instalațiilor comune, conducerea asociației nu are pârghii legale ca să se implice în relațiile dintre două persoane fizice. Însă, în astfel de situații, ar trebui să primeze înțelegerea și bunul simț, mai ales că toată lumea știe că oricine poate avea parte de asemenea incidente: „Normal ar fi să se înțeleagă fără judecată. Dar dacă nu se ajunge la un numitor comun, iar proprietarul cu probleme este asigurat, poate fi implicată firma de asigurări. Deci, dacă se găsește o formulă tehnică, atunci proprietarul afectat se poate ocupa de reparații, iar firma asiguratoare să se îndrepte împotriva celui de deasupra”. Așadar, numai când sunt afectate instalațiile comune este obligată asociația să intervină, recurgând și la acel preaviz de cinci zile, dacă nu există o bună colaborare între locatari.