Când poţi să te judeci fără să-ţi plăteşti avocatul

Când poți să te judeci fără să-ți plătești avocatul

„Împart aceeași casă, de peste 20 de ani, cu un fost bun prieten (acum nu ne mai avem ca prietenii!). Când am cumpărat împreună casa, ne-am împărțit câte un corp și totul a fost OK până când soția lui a avut ideea să deschidă un atelier de croitorie, care are peretele comun cu dormitorul meu. Nici măcar nu mi-a spus ce are de gând, darămite să-mi ceară acordul, oricum n-are autorizație... Ne cunoaș-tem de atâția ani, n-am nicio problemă cu atelierul, nu vreau să-i fac rău, dar nu asta e camera cea mai potrivită pentru mine. În schimb, el zice că altă cameră din corpul lui de casă nu se pretează la așa ceva, că altfel i-ar intra clienții prin toată casa… Așa o fi, dar și soția mea e bolnavă și nu se mai poate odihni. Nu știu ce mașină de cusut are, lucrează până noaptea și se aude și în sufragerie, casa e veche, pereții sunt subțiri. La un moment dat, mi-a promis că ne izolează casa la interior cu polistiren, dar n-a făcut nimic. Cât a fost cald, am dormit în bucătăria de vară, dar vine iarna și trebuie să ne retragem în casă. L-am amenințat că-l dau în judecată, nu l-am emoționat… am vorbit cu un avocat, dar nu-mi permit să-i dau cât cere, trăim numai din pensia mea. Am auzit că orice om din țara asta care nu are venituri mari are dreptul, automat, la avocat din oficiu și nu plătește nimic… La penal, știu și eu că primești avocat neplătit, dar la civil, cum o fi?” – este dilema lui Pascu Aioanei, care se află, pentru prima dată în viață, în situația de a-și rezolva o problemă personală în instanță, dar tot mai speră că aceste rânduri vor schimba situația înainte să purceadă la judecată.Într-adevăr, în cazul spețelor civile, de regulă, nu se asigură desemnarea unui avocat din oficiu, așa cum se întâmplă în cazul proceselor penale - situații în care, dacă suspecții sau inculpații nu și-au ales un avocat, organul judiciar este obligat să ia măsuri pentru desemnarea unui avocat din oficiu, ne-a explicat avocatul Aurel Glăvan. Însă, există excepții și la procesele civile referitor la posibilitatea unei apărări gratuite. Astfel, și pe civil, au dreptul la avocat din oficiu persoanele care pot demonstra, cu acte, că nu pot să facă față cheltuielilor pe care le presupune un proces, fără a-și pune în primejdie propria întreținere sau a familiei. În funcție de situație, asistența judiciară din oficiu va fi posibilă fie pentru toate cheltuielile procesului, fie numai pentru o parte din acestea. De aseme-nea, facilitățile se pot acorda și sub forma eșalonării sumelor de plată sau prin amânarea la plată a unor taxe judiciare de timbru, a timbrului judiciar sau a altor cheltuieli.Solicitările pentru desemnarea unui avocat din oficiu se depun, în scris, la Baroul Avocaților Constanța, cu sediul în strada Traian nr. 24B. La această cerere se vor atașa dovezi scrise ale tuturor veniturilor solicitantului. Iar în cazul de față, se poate obține de la Direcția Finanțelor Publice un certificat fiscal, din care să reiasă că, în afara pensiei, persoana care solicită apărare gratuită nu are o altă sursă de venituri.