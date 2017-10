Când poţi primi o arendă mai mică

Când poți primi o arendă mai mică

„Am lucrat în străinătate în ultimii trei ani, iar arendașul mi-a virat arenda într-un cont. În fiecare an mai tăia din arendă, probabil pe motiv că, nefiind în țară, nu am cum să-l iau la rost. La telefon, mi-a spus că i-a fost distrusă recolta de niște ciobani și a fost nevoit să micșoreze arenda și legea îi permite să facă asta. Chiar așa o fi? Eu sunt înțelegător, dar nu-mi place să fiu păcălit” – ni s-a plâns un cititor, care susține că alți proprietari au primit sume mai mari, de la același arendaș. v v vSe poate întâmpla ca arendașul să fie nevoit să micșoreze arenda prevăzută în contractul încheiat cu proprietarul terenu-lui, ne-a confirmat asta Daniel Popa, un arendaș cu ștate vechi. Însă, el nu poate face asta fără să respecte legea arendei, care, într-adevăr, permite această diminuare, dar numai în cazul micșorării cantității de recoltă din cauze obiective. Totodată, în situațiile în care, pe durata arendării, întreaga recoltă a unui an sau cel puțin o jumătate din aceasta a fost distrusă din motive de forță majoră, arendașul poate cere reducerea proporțională a arendei. Și în caz de an agricol slab sau de calamitate, valoarea arendei se poate micșora. De precizat că există contracte de asigurare a recoltei ce prevăd despăgubiri. Dacă însă arendarea este făcută pe mai mulți ani, reducerea se va stabili la sfârșitul arendării, odată cu compensarea recoltelor tuturor anilor de folosință. Așadar, proprietarul bunurilor agricole este coparticipant la pierderile arendașului.