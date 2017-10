Când poţi fi acuzat de cămătărie

Când poți fi acuzat de cămătărie

Cămătăria, una dintre cele mai mârșave forme de împrumut, cu rădăcini extrem de adânci în societatea românească, a început să dea frisoane până și celor puși în situația de a acorda un banal împrumut apropiaților.V-ați risca să împrumutați pe cineva pe termen lung, fie și o persoană apropiată, cu o sumă considerabilă, fără dobândă și fără contract, mizând numai și numai pe încredere? Este dilema cititoarei noastre, Mariana Beciu. Femeia se află în situația de a-și împrumuta cu o mare sumă de bani o rudă apropiată, care s-a angajat să-i plătească o dobândă echivalentă ratei inflației, niciun leu în plus, având în vedere că nu poate estima o dată certă privind restituirea integrală a sumei împrumutate: „Am auzit că de la nenorocirile pe care le-au tot făcut cămătarii, orice împrumut cu dobândă ține de cămătărie. Înseamnă că și băncile, care fac atâtea contracte cu dobândă, și ce dobândă!... pot fi acuzate de apucături cămătărești? Dacă nu te asiguri prin contract, cine mai are curajul să împrumute pe încredere în ziua de azi? În plus, nu știi ce-ți aduce ziua de mâine, trebuie să te asiguri cumva. Accept, cămătarii au făcut multe, multe măgării, dar prea se suflă și-n iaurt. De când lumea și pământul, oamenii se împrumută între ei și mi se pare normal să se dea o dobândă cât rata inflației, nu mai mult, ca să fii trecut în categoria cămătarilor, care se știe foarte bine ce dobânzi cereau! Ce, toată lumea e pusă pe jecmăneală cum au fost, de-a lungul anilor, atâtea bande nenorocite de cămătari? Eu cred că mai sunt și oameni cinstiți în țara asta!”.O lege necesară ca aerul!Fără doar și poate, efectele catastrofale ce țin de cămătărie sunt arhicunoscute, în acest vârtej fiind prinși, de-a lungul anilor, mulți oameni aflați la strâmtoare. Acesta a fost și motivul pentru care exact în urmă cu un an a început să-și producă efectele Legea cămătăriei, în care se menționează clar că persoana fizică ce dă împrumuturi bănești în schimbul unei camete se numește cămătar, camăta nefiind altceva decât dobânda percepută pentru sumele date cu împrumut. Mai mult, în afara definirii noțiunilor de cămătar și camătă, Legea cămătăriei prevede și pedepse cu închisoarea pentru astfel de infracțiuni, de la șase luni, la cinci ani. Consilierul juridic Carmen Gigică ne-a explicat că eficiența acestei legi constă în aceea că sumele aflate la mijloc se confiscă. Era și momentul să se vină cu această lege, având în vedere că tragediile provocate de relațiile cu cămătari se țineau lanț, mulți oameni rămânând, în cel mai fericit caz, fără agoniseala de-o viață. Căci, hăituiți de cei care i-au împrumutat cu diverse sume de bani, foarte mulți români au cedat la un moment dat, preferând să încheie conturile cu viața decât să mai dea piept cu diabolicii cămătari.Soluție pentru împrumuturi onesteAsta nu înseamnă, doamnă Beciu, că nu nu-i puteți întinde o mână de ajutor rudei aflate la strâmtoare pe motiv că riscați să fiți acuzată de cămătărie. Totuși, referitor la dobândă, fie aceasta și pentru acoperirea inflației, aceasta nu a intrat în vizorul actualei legislații. În astfel de situații, potrivit notarului Ileana Popa, soluția este simplă și prezintă siguranță: practic, puteți să faceți un contract de împrumut, prin notariat, dar fără menționarea vreunei dobânzi. Scopul acestui contract este să puteți dovedi, la nevoie, că ați împrumutat acei bani. Iar pentru a avea siguranța că vi se va înapoia acest împrumut, puteți solicita o garanție imobiliară (ipotecă asupra unui imobil) în favoarea dumneavoastră, contract care va trebui încheiat tot în fața notarului și care va fi înregistrat la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară.