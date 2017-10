Când pot fi obligaţi locatarii să schimbe apometrele funcţionale

Când pot fi obligați locatarii să schimbe apometrele funcționale

Performanțele apometrelor depind nu doar de clasa de precizie, ci și de felul cum sunt montate. În plus, pentru eficiență maximă, ar trebui să fie de același tip în toate apartamentele.Din păcate, în loc să se bucure de beneficiile contorizării, din cauză lipsei de comunicare dintre asociație și locatari, apar conflicte interminabile, cauzate de modul cum sunt verificate și schimbate apometrele.„Apometrele din apartament, șase la număr, mi-au fost verificate de o firmă autorizată, în ianuarie a.c., mi s-a eliberat buletin de verifi-care metrologică, chitanță de plată a reparației. Cu aceste hârtii m-am prezentat la sediul asociației, pentru ca, ulterior, într-o adunare generală la care nu am fost, să se hotărască schimbarea apometrelor cu o firmă indicată de șefii asociației. Iar în luna mai, tot în adunare, s-a hotărât ca proprietarii care nu au schimbat apometrele, să suporte diferențele dintre apometrul central al scării și apometrele din apartamente. Am fost încărcați cu consumuri fantastic de mari. D. Sorin”.„Ce contează că am apometru de 15 ani, dacă e verificat și merge bine? De unde au mai scos-o și pe asta că trebuie să fie toate de același fel, ca să plătim mai puțin? O. Ailenei”.Decizia, în pixul locatarilorEste deja de notorietate faptul că, după ce a început montarea apometrelor în cadrul blocurilor de locuințe, au fost sesizate diferențe, mai mari sau mai mici, între suma citirilor pe apometrele indi-viduale și a celor de la branșament. Or, po-trivit reprezentantului Uniunii Asociațiilor de Proprietari, Marcel Dragu, s-a ajuns în această situație și pentru că, la început, mulți au cumpărat apo-metre de pe unde au găsit, chiar și din pia-ță, iar montajul s-a fă-cut, de asemenea, și de persoane fără autorizație. Cu trecerea timpului, însă, diferențele, mereu mai evidente, i-au determinat pe oameni să ia măsuri, iar cea mai întâlnită metodă de contracarare a diferențelor s-a dovedit respectarea regulilor privind achiziționarea și montarea apometrelor. Însă, toate aceste măsuri n-ar avea nicio valoare dacă nu ar fi validate de adunarea generală, singura în măsură să poată hotârî, fie verificarea apometrelor existente, fie înlocuirea tuturor cu altele noi, de clasă mai bună.Condiții tehnice esențialePentru ca înregistrarea consumului de apă să fie cât mai aproape de realitate, apometrele trebuie musai să fie toate de aceeași mar-că și instalate cu o singură societate comercială autorizată. Căci, existând apometre de producție, de formă, de clasă, de precizie diferite, diferențele între suma citirilor pe apometrele individuale și cele de la branșament vor fi mari, acest aspect atrăgând nemulțumiri din partea locatarilor.„O altă condiție tehnică esențială pentru ca apometrele să-și facă treaba cu cât mai multă corectitudine este ca acestea să fie montate, dar absolut toate, în același fel. Pentru că apometrele montate pe verticală, față de cele puse pe orizontală, dau niște diferențe provocate de frecarea axului în lagăre, acolo fiind o turbină. Dacă sunt puse pe verticală, turbina are axul sprijinit pe două lagăre, iar pe orizontală, are frecare numai în vârfului axului, care este punctual și foarte mic. Cei care se pricep știu despre ce vorbesc, important este ca toți să țină cont de aceste lucruri, dacă își doresc o contorizare corectă a consumului de apă, căci această problemă s-a acutizat și din cauză că mulți, pe motiv că și-au verificat apometrele, nu mai vor să le schimbe sub nicio formă. Preferă să plătească și verificarea și, eventual, repararea apometrului cu probleme, decât să le schimbe toată lumea”.Decizia locatarilor, corectăReferitor strict la aspectele prezentate astăzi, șeful UAP precizează că hotărârea adunării generale de a înlocui toate apometrele este una corectă și nu există niciun motiv legal pentru ca unii locatari să nu se conformeze acesteia: „Oamenii trebuie să înțeleagă că hotărârea adunării nu e numai a comitetului executiv sau a președintelui, ci a majorității locatarilor. Din păcate, cei mai nemulțumiți sunt locatarii care nu participă, de fel, la aceste întruniri, apoi contestă deciziile celorlalți, ceea ce nu este fair-play”.