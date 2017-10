Când pot fi iertaţi de datorii locatarii cu restanţe la întreţinere

Când pot fi iertați de datorii locatarii cu restanțe la întreținere

Asociația de proprietari poate să-i acționeze în justiție pe restanțieri, însă dacă hotărârea definitivă a instanței nu este pusă în aplicare în termenul legal, locatarul scapă de datorii.Termenul de achitare a cotelor de contribuție la cheltuielile asociației de proprietari, afișate pe lista lunară de plată, este de maximum 20 de zile calendaristice. Locatarii care nu reușesc să plătească sumele datorate cu titlu de contribuție la cheltuielile comune ale blocului minimum trei luni de zile, pot fi dați în judecată, pentru ca asociația să recupereze respectivele restanțe. Mai nou, înainte de a se deschide un proces în instanță, se recomandă medierea. Dacă nici prin această formă nu se rezolvă favorabil problema, evident, se va ajunge în justiție, acțiunea asociației fiind scutită de taxa de timbru.Sunt însă și situații când, în ciuda unei hotârâri definitive și irevocabile care-l obligă pe restanțier să-și plătească, în sfârșit, dările către asociație, locatarul este iertat de sumele restante: „Treaba e mai complicată, dar eu vreau să înțeleg un singur lucru. După ce ne-am dat acordul în ședință să-i dăm în judecată pe restanțieri, doi dintre ei au scăpat basma curată și, culmea, ne mai și râd în nas. Președintele spune că e vina lui, că nu a chemat executorul la timp, dar că rezolvă el cumva. Dacă există hotărâre definitivă, nu înțeleg cum se poate scăpa din asta? Eu am un prieten, banca i-a luat casa și n-a ținut cont că are doi copii. Noi cerem să le pună poprire pe salarii, nu să fie dați afară din casă, dar să miște ceva! Vine iarna, facturile o să fie și mai mari și riscăm debranșări” - ne-a spus Alina Tirea, care consideră că sumele ar trebui recuperate de la cei care n-au pus în aplicare hotărârea instanței.Executarea silităDupă cum ne-a explicat consilierul juridic Carmen Gigică, sentința dată în favoarea asociației de proprietari, pentru sumele datorate de oricare locatar, în momentul în care devine definitivă și irevocabilă, poate fi investită cu formulă executorie și pusă în executare prin oricare din modalitățile permise de Codul de procedură civilă. Astfel, asociația se va adresa unui birou de executori judecătorești, cu solicitarea de a se iniția executarea silită asupra bunurilor mobile sau imobile ale debitorului sau prin poprirea pe salariul de la locul de muncă sau pe pensie (plata către asociație pentru debitul respectiv fiind efectuată de către angajator sau Casa de Pensii, după situație): „Asociația de proprietari, în funcție de valoarea creanței și a bunurilor, a salariului sau a pensiei de care dispune debitorul, își va alege modalitatea efectivă de executare silită. Având în vedere însă faptul că dreptul de a cere executarea silită a hotărârii judecătorești se prescrie după trecerea a trei ani de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești, dacă asociația nu se ocupă de finalizarea procedurii de executare, locatarul scapă de datorii”.O scăpare!Președintele asociației, Ion Mihai, consideră justificate supărările locatarilor onești, care fac eforturi, unii, de-a dreptul disperate, pentru a fi la zi cu plata cheltuielilor de întreținere, însă își asumă nerespectarea punerii în aplicare, în termenul legal, a hotărârii judecătorești de executare silită: „Ce pot să spun acum, decât că am crezut până în ultimul moment că restanțierii ăștia o să-și plătească datoriile. Mi-au plâns pe la uși, cu copiii de mână, au mai plătit, cu țârâita, cum au putut și ei, dar n-au reușit să acopere toată suma, au mai rămas 6200 de lei de recuperat. A fost o scăpare de-a mea că am uitat de prescriere, dar, uite că trei ani au trecut repede. Le-am explicat că dacă nu achită diferența, va trebui să plătesc eu, pentru că e greșeala mea că nu i-am executat la timp, și mi-au spus că până la sfâr-șitul anului o să dea și ultimul leu. Să sperăm că așa va fi!”.Așadar, nu este suficient să se obțină o hotârâre judecătorească favorabilă, căci dacă aceasta nu este pusă în aplicare de partea interesată, intervine prescrierea, iar datornicul se poate trezi, fie și din neglijența altora, iertat de datorii.