Când poate refuza un salariat o dispoziţie a şefilor

Când poate refuza un salariat o dispoziție a șefilor

„Am fost detașat pe trei luni pe un șantier, aproape de Urziceni, dar șeful mi-a spus că mai trebuie să stau până pe la Crăciun, că nu s-a terminat treaba. Eu am probleme în familie, nu-mi permit să lipsesc din localitate atâta timp. Pot fi sancționat sau dat afară din cauza asta, dacă nu am avut alte probleme la muncă? Cu stimă, C. D.”.v v vPotrivit Codului Muncii, detașarea sau delegarea reprezintă exercitarea temporară, din dispoziția angajatorului, de către salariat, a unor sarcini de serviciu în afara locului său de muncă. Mihaela Crivea, specialist în probleme de muncă, atrage atenția că delegarea poate fi dispusă pentru o perioadă de cel mult 60 de zile calendaristice în 12 luni și, atenție, se poate prelungi pentru perioade succesive de maximum 60 de zile calendaristice, dar numai cu acordul salariatului.Cât privește refuzul salariatului de prelungire a delegării, acesta nu poate constitui un motiv care să atragă după sine sancționarea disciplinară a acestuia sau, și mai rău, concedierea lui. De regulă, în astfel de situații, specialista recomandă discuții sincere între angajat și angajator, astfel încât decizia finală să nu afecteze interesul niciuneia dintre părți.